ΗΠΑ: Απαγόρευσαν τις εισαγωγές από ακόμη 43 κινεζικές εταιρείες

Η Ουάσινγκτον επικαλείται παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ουιγούρων και άλλων μειονοτικών ομάδων της Κίνας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν τις εισαγωγές από ακόμη 43 κινεζικές εταιρείες, επικαλούμενες καταγγελίες για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ουιγούρων και άλλων μειονοτικών ομάδων, στοχεύοντας επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εφοδιαστικές αλυσίδες που εκτείνονται από τα ηλεκτρονικά προϊόντα έως τα τρόφιμα και τα μέταλλα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εταιρείες αυτές προστέθηκαν στον Κατάλογο Οντοτήτων του Νόμου για την Πρόληψη της Αναγκαστικής Εργασίας των Ουιγούρων (Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List), ο οποίος προβλέπει το τεκμήριο ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από καταχωρισμένες εταιρείες παράγονται με αναγκαστική εργασία και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να εισαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν οι εισαγωγείς αποδείξουν το αντίθετο.

Το Πεκίνο απορρίπτει συστηματικά τις κατηγορίες περί αναγκαστικής εργασίας και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος των Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών μειονοτήτων στην περιοχή Σιντζιάνγκ.

Η ανακοίνωση που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που προστίθενται εταιρείες στον συγκεκριμένο κατάλογο επί κυβέρνησης Τραμπ. Με την προσθήκη αυτή, ο συνολικός αριθμός των καταχωρισμένων οντοτήτων αυξάνεται σε 187 από 144, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επέκταση του καταλόγου από τότε που ο νόμος, με τον οποίο θεσπίστηκε, τέθηκε σε ισχύ το 2021.

Η Κίνα δηλώνει ότι θα λάβει «τα αναγκαία μέτρα»

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας καταδίκασε το Σάββατο την ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντάς την αβάσιμη μονομερή κύρωση. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη μόλις μία ημέρα μετά από αυτό που περιέγραψε ως εποικοδομητική τηλεδιάσκεψη μεταξύ εμπορικών αξιωματούχων των δύο χωρών.

Η Κίνα θα λάβει «τα αναγκαία μέτρα» για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις της, πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τέσσερις εταιρείες συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο επειδή, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συνεργάστηκαν με τις αρχές της Σιντζιάνγκ για την πρόσληψη, μεταφορά ή υποδοχή Ουιγούρων και άλλων διωκόμενων ομάδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Federal Register, οι υπόλοιπες 41 εταιρείες προστέθηκαν επειδή προμηθεύονται πρώτες ύλες από τη Σιντζιάνγκ ή από οντότητες που συνδέονται με κυβερνητικά προγράμματα εργασίας στην περιοχή.

«Η σημερινή ενέργεια της κυβέρνησης Τραμπ ενισχύει την αμερικανική οικονομία απέναντι σε προϊόντα που κατασκευάζονται με εργασία υπό συνθήκες δουλείας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Τζον Μούλενααρ, πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις κατηγορίες αυτές «ψευδείς» την Παρασκευή και υποστήριξε ότι η κινεζική νομοθεσία απαγορεύει την αναγκαστική εργασία, ενώ οι εργαζόμενοι στη Σιντζιάνγκ είναι ελεύθεροι να επιλέγουν το επάγγελμά τους.

Στο στόχαστρο εταιρείες με δεσμούς στις πωλήσεις προς τις ΗΠΑ

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται προμηθευτές υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Το Reuters επικοινώνησε με 10 από τις νεοενταχθείσες εταιρείες ζητώντας σχόλιο, όμως καμία δεν απάντησε εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας.

Μεταξύ αυτών ήταν η SDIC Xinjiang Lithium Industry, η οποία παράγει ανθρακικό λίθιο, καθώς και η μητρική της εταιρεία, SDIC Xinjiang Luobupo Potash. Οι δύο εταιρείες εντάχθηκαν στον κατάλογο επειδή προμηθεύονται λίθιο και κάλιο από άλμη που αντλείται από την αλυκή Λοπ Νουρ (Lop Nur Salt Lake) στη Σιντζιάνγκ.

Στον κατάλογο προστέθηκε επίσης η Xinjiang Tianhongji Technology, η οποία κατασκευάζει υλικά για μπαταρίες λιθίου και ιόντων νατρίου. Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, η εταιρεία προμηθεύεται πετρελαϊκό κοκ, ανθρακίτη και άσφαλτο από τη Σιντζιάνγκ για την παραγωγή υλικών μπαταριών.

Η Hunan Aihua Group, κινεζική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρολυτικών πυκνωτών αλουμινίου που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης, βιομηχανικό εξοπλισμό, οχήματα και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντάχθηκε επίσης στον κατάλογο, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προμηθεύεται υλικά, μεταξύ των οποίων και χημικό φύλλο αλουμινίου (chemical foil), από μονάδα παραγωγής στη Σιντζιάνγκ.

Η Aihua διαθέτει πυκνωτές με την εμπορική επωνυμία AiSHi και διατηρεί γραφείο πωλήσεων για τη Βόρεια Αμερική στο Γκλεν Άλεν της Βιρτζίνια, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Τα προϊόντα της διατίθενται επίσης μέσω της αμερικανικής εταιρείας διανομής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων DigiKey.

Στον κατάλογο προστέθηκε επίσης η Chacha Food, εταιρεία παραγωγής σνακ. Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, η Chacha εξάγει προϊόντα όπως ξηρούς καρπούς και καβουρδισμένους σπόρους σε σχεδόν 50 χώρες και περιοχές, ενώ προμηθεύεται αγροτικά προϊόντα από τη Σιντζιάνγκ.

Η Chacha Food έχει στο παρελθόν αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά της στο εξωτερικό. Σε δημοσίευμα του κρατικού μέσου China Daily το 2019 αναφερόταν ότι η εταιρεία είχε λανσάρει τα προϊόντα της στα καταστήματα Walmart και Costco, κυρίως στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει άμεσα εάν οι συγκεκριμένες εμπορικές συνεργασίες εξακολουθούν να ισχύουν.

Μετασχηματιστές, υλικά για ηλιακά πάνελ, κράματα αλουμινίου και χρυσός

Οι εταιρείες με τις οποίες επικοινώνησε το Reuters για σχόλιο δεν απάντησαν άμεσα, ούτε προέβησαν σε αναρτήσεις στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την αμερικανική απόφαση και το περιεχόμενό της.

Μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών που συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο είναι η TBEA Co, η οποία κατασκευάζει μετασχηματιστές και άλλο εξοπλισμό μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προϊόντα αλουμινίου και πολυπυρίτιο υψηλής καθαρότητας, υλικό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλιακών πάνελ.

Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, η TBEA προμηθεύεται αλουμίνιο και προϊόντα από κράματα αλουμινίου από τη Σιντζιάνγκ. Στον κατάλογο εντάχθηκε επίσης η θυγατρική της Xinjiang Tianchi Energy, καθώς, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, προμηθεύεται άνθρακα από την περιοχή.

Η αμερικανική απόφαση καλύπτει επίσης την Tianshan Aluminum Group και επτά συνδεδεμένες εταιρείες της. Η Tianshan αναφέρει ότι διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1,4 εκατομμυρίων τόνων ηλεκτρολυτικού αλουμινίου και μονάδα παραγωγής αλουμίνας δυναμικότητας 2,5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως.

Στον κατάλογο εντάχθηκε επίσης η Shandong Gold Mining, η οποία διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή έργα στην Κίνα, την Αργεντινή, τη Γκάνα και τη Ναμίμπια, μαζί με θυγατρικές της, μεταξύ των οποίων και η Shandong Gold Smelting.

Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, ο όμιλος προμηθεύεται χρυσό από τη Σιντζιάνγκ, ενώ μία από τις θυγατρικές του κατέχει και εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο μεμονωμένο χρυσωρυχείο της περιοχής.