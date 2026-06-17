Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Attica Group: Σε προκαταρκτικές συζητήσεις για τη συμμετοχή της η Strix Holdings

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Attica Group: Σε προκαταρκτικές συζητήσεις για τη συμμετοχή της η Strix Holdings
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Δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για να προβούμε σε οποιαδήποτε συναλλαγή, τονίζεται.

Σε προκαταρκτικές συζητήσεις για τη συμμετοχή της στην Attica Group είναι η βασική μέτοχος Strix Holdings, χωρίς ωστόσο να έχει υπογραφεί καμία δεσμευτική συμφωνία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή χθεσινά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου.

Πιο συγκεκριμένα, η Attica Group ανακοινώνει ότι έλαβε από τον βασικό της μέτοχο «Strix Holdings L.P.», στον οποίο διαβίβασε τη σχετική επιστολή, την ακόλουθη ενημέρωση:

«Εξετάζουμε διάφορα σενάρια και βρισκόμαστε σε προκαταρκτικές συζητήσεις αναφορικά με τη συμμετοχή μας στην Εταιρεία, χωρίς να έχει υπογραφεί καμία δεσμευτική συμφωνία συναλλαγής ούτε να έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για να προβούμε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε συναλλαγή θα υλοποιηθεί, ούτε ως προς τους όρους ούτε ως προς τον χρόνο υλοποίησής της. Σε περίπτωση που ανακύψει γεγονός γνωστοποιητέο κατά το άρθρο 17 του Κανονισμού MAR και/ή τον νόμο 3556/2007, θα σας ενημερώσουμε άμεσα».

Η Εταιρία θα προβαίνει αμέσως μόλις ενημερώνεται σε δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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