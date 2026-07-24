Τουρισμός

Αυτές οι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια 20 χρόνια πριν δείχνουν πώς έχει αλλάξει το ελληνικό καλοκαίρι

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Αυτές οι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια 20 χρόνια πριν δείχνουν πώς έχει αλλάξει το ελληνικό καλοκαίρι
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Αν τα Κουφονήσια σήμερα σας μοιάζουν με επίγειο παράδεισο, φανταστείτε πώς ήταν πριν δεκαετίες.

Αν τα Κουφονήσια σήμερα σας μοιάζουν με επίγειο παράδεισο, φανταστείτε πώς ήταν πριν δεκαετίες. Το καλοκαίρι στα Κουφονήσια τότε, δεν έμοιαζε ούτε λίγο με το πώς είναι σήμερα. Το απολάμβαναν οι κάτοικοι και λιγοστοί τουρίστες.

Ήταν ένας απομονωμένος, ανέγγιχτος παράδεισος. Μέχρι μάλιστα τις αρχές της δεκαετίας του '80, στα Κουφονήσια δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα και οι λιγοστοί κάτοικοι ζούσαν από τη θάλασσα, διατηρώντας έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους ανά κάτοικο στην Ελλάδα.

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