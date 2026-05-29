Πύραυλος της Blue Origin του Μπέζος εξερράγη στη διάρκεια δοκιμής στο έδαφος

Ένας μη επανδρωμένος πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξερράγη χθες, Πέμπτη, στη διάρκεια δοκιμής και ενώ βρισκόταν στην εξέδρα εκτόξευσης, σε μια σημαντική αποτυχία για το διαστημικό εγχείρημα του Τζεφ Μπέζος, ο οποίος προσπαθεί να μειώσει την απόσταση από την SpaceX του Έλον Μασκ που πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν από το κανάλι NASASpaceflight του YouTube, το οποίο μεταδίδει ζωντανά εκτοξεύσεις πυραύλων από τη Φλόριντα, φαίνεται να ανάβουν οι κινητήρες του πυραύλου New Glenn και στη συνέχεια ο πύραυλος να εκρήγνυται δημιουργώντας μια μεγάλη πύρινη σφαίρα, με φλόγες και καπνό να υψώνονται στον ουρανό.

Η Blue Origin ανακοίνωσε πως υπήρξε μια «ανωμαλία», όρος που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες πυραύλων για να περιγράψουν μια αποτυχημένη εκτόξευση ή έκρηξη.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



«Αντιμετωπίσαμε μια ανωμαλία στη διάρκεια της σημερινής δοκιμής με πυροδότηση κινητήρα. Όλο το προσωπικό είναι σώο. Θα προβαίνουμε σε ενημερώσεις όσο μαθαίνουμε περισσότερα», ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω του X. Δοκιμή πυροδότησης κινητήρα ή στατική δοκιμή ανάφλεξης γίνεται όταν τίθενται σε λειτουργία οι κινητήρες ενώ ο πύραυλος βρίσκεται καθηλωμένος στο έδαφος.

Ο διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζαακμαν δήλωσε πως η υπηρεσία γνωρίζει για το περιστατικό.

«Οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη και η ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων εκτόξευσης βαρέων πυραύλων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα εργασθούμε με τους εταίρους μας για να υποστηρίξουμε μια εμπεριστατωμένη έρευνα αυτής της ανωμαλίας, να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο στις βραχυπρόθεσμες αποστολές και να επιστρέψουμε στις εκτοξεύσεις πυραύλων», δήλωσε μέσω του Χ.

Ο Άιζαακμαν πρόσθεσε επίσης ότι η NASA θα παράσχει ενημέρωση για ενδεχόμενες συνέπειες στα προγράμματά της Artemis και Moon Base. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η NASA κατακύρωσε στην Blue Origin συμβόλαιο 188 εκατομμυρίων δολαρίων για να παραδώσει ρομποτικά οχήματα στην επιφάνεια της Σελήνης χρησιμοποιώντας το μη επανδρωμένο φορτηγό διαστημόπλοιο προσσελήνωσης Mark 1, στο πλαίσιο των ευρύτερων αποστολών Artemis της NASA για την εξερεύνηση της Σελήνης.

Σε χωριστή ανάρτησή του στο X, ο Μπέζος έγραψε πως είναι «πολύ νωρίς για να ξέρουμε τη βασική αιτία» του περιστατικού.

«Πολύ δύσκολη ημέρα, όμως θα ξαναφτιάξουμε ό,τι χρειάζεται να ξαναφτιαχτεί και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», έγραψε.

Η SpaceX του Μασκ και η Blue Origin του Μπέζος, ανταγωνιστικές διαστημικές εταιρείες δύο δισεκατομμυριούχων, διεξάγουν κούρσα για να συμμετάσχουν στην επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη πριν από μια σχεδιαζόμενη επανδρωμένη αποστολή της Κίνας το 2030, σχεδιάζοντας τα διαστημόπλοια προσσελήνωσης που θα χρησιμοποιήσει η NASA.

Η SpaceX, η οποία αποκάλυψε νωρίτερα αυτό το μήνα τα σχέδιά της για Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) και αναμένεται ότι θα είναι η πρώτη που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αρχική αξία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, έχει αντιμετωπίσει επίσης προβλήματα. Πέρυσι τον Ιούνιο, το μεγάλο διαστημικό σκάφος της Starship είχε εκραγεί επίσης σχηματίζοντας πύρινη σφαίρα στη διάρκεια δοκιμής στο Τέξας ενώ προετοιμαζόταν για διαστημική πτήση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ