E.IN.S.: Διπλασιασμός του τζίρου στο εξάμηνο - Στα 13 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Η εισηγμένη Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions A.E. σε συνέχεια της Πρόσκλησης την οποία σήμερα δημοσίευσε, για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα προταθεί προς έγκριση, μεταξύ των άλλων, η καταβολή μεικτού μερίσματος προς τους κ.κ. μετόχους ύψους 0,06€ ανά μετοχή, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει συνάψει νέες συμβάσεις σημαντικού ύψους στον τομέα της συνεχιζόμενης οργανικής ανάπτυξης και της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των παρεχομένων υπηρεσιών, οι οποίες ενισχύουν ακόμα περισσότερο το ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο έργων της, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε € 13 εκ,.

Ενδεικτικά, η Εταιρία έχει αναλάβει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την υποστήριξη τους για την οργάνωση και υλοποίηση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με Αμερικανικά Πανεπιστήμια. Επίσης, έχει αναλάβει τον ρόλο Συμβούλου για την αναβάθμιση του Ψηφιακού Συστήματος Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και την Μελέτη Βιωσιμότητας του Agrotech Park της Μολδαβίας. Στον τομέα της άμυνας έχει αναλάβει σημαντικά έργα υποστήριξης Ελληνικών επιχειρήσεων για την προετοιμασία τους για την ανάληψη σχετικών έργων αμυντικών προμηθειών. Τέλος η E.In.S. έχει αναλάβει τον ρόλο Συμβούλου για την διαδικασία κατασκευής και παραχώρησης της Μαρίνας του Δήμου Πυλαίας.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρία θα πετύχει στην τρέχουσα χρήση εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, τα εκτιμώμενα μεγέθη του κύκλου εργασιών του πρώτου εξαμήνου συνιστούν σχεδόν διπλασιασμό του κύκλου εργασιών έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025, ενώ για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης θα επιτευχθεί αύξηση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 35% έναντι του 2025, με ταυτόχρονη διατήρηση του υψηλού περιθωρίου EBITDA σε ποσοστά πλησίον του 40%. Στα πιο πάνω εκτιμώμενα μεγέθη για το σύνολο του έτους, δεν συνυπολογίζεται η θετική επίδραση από την ανάληψη πρόσθετων έργων από τους νέους διαγωνισμούς που συμμετέχει η Εταιρεία. Ταυτόχρονα, η ρευστότητα της Εταιρείας παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα της τάξης των € 7 εκ, αποτέλεσμα της εκτιμώμενης αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας και ταυτόχρονα παρέχουν τους απαιτούμενους βαθμούς ελευθερίας στη Διοίκηση να εξετάσει τη δυνατότητα επέκτασης και σε άλλους τομείς δραστηριότητας που θα συμβάλλουν στην πρόσθετη αύξηση του κύκλου εργασιών με διατήρηση του περιθωρίου EBITDA σε υψηλά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την οριστικοποίηση των δύο εκ των τεσσάρων επιχειρηματικών κινήσεων που είχε ανακοινώσει κατά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας τον Νοέμβριο του 2025.

Σχετικές ανακοινώσεις προς τους Μετόχους θα γίνουν στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.