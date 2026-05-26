«Αιμοδότης» του ακριβού πλάνου ανάπτυξης της Credia η Μάλτα

Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου δανείων, μέσω της προσέλκυσης ακριβότερων καταθέσεων επιδιώκει η CrediaBank. Το ρίσκο και το «σωσίβιο» της Μάλτας.

Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου δανείων, μέσω της προσέλκυσης ακριβότερων καταθέσεων επιδιώκει η CrediaBank, ακολουθώντας - εύλογα, δεδομένης της προσπάθειας διεύρυνσης μεριδίων αγοράς - ένα διαφορετικό «μονοπάτι» έναντι των συστημικών τραπεζών.

Στρατηγική επιλογή της τράπεζας είναι να προσφέρει αποδόσεις αισθητά υψηλότερες από τον μέσο όρο της αγοράς στις καταθέσεις, επιχειρώντας να ενισχύσει ταχύτερα τη βάση ρευστότητάς της και να στηρίξει την πιστωτική επέκταση, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η στρατηγική αυτή, ωστόσο «τρέχει» με μια πιο ανταγωνιστική τιμολόγηση στις χορηγήσεις.

Παρότι η τράπεζα ανοίγει το κανάλι ρευστότητας προς μικρομεσαίες, η διεύρυνση του βιβλίου δανείων της στηρίχθηκε στις μεγάλες επιχειρηματικές χορηγήσεις και στο structured finance, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 20% και 180% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο, έναντι περίπου 5% για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων. Πρόκειται ωστόσο για τμήματα δανείων στα οποία τα περιθώρια βρίσκονται υπό πίεση καθώς οι πελάτες διαθέτουν ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη, ο ανταγωνισμός μεταξύ τραπεζών είναι εντονότερος και τα μεγάλα tickets θεωρούνται και χαμηλότερου ρίσκου.

Από την άλλη, η έμφαση στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχει σε έναν βαθμό «μαξιλάρι» στα περιθώρια, δεδομένου ότι οι σχετικές χορηγήσεις φέρουν υψηλότερο spread έναντι των υπολοίπων, αλλά και άλλο βαθμό ευαλωτότητας σε περίπτωση αντιστροφής του οικονομικού κύκλου. Κατά το πρώτο τρίμηνο, από το σύνολο εκταμιεύσεων δανείων ύψους 964 εκατ. ευρώ, τα 340 εκατ. ευρώ στράφηκαν σε μικρομεσαίες, καλύπτοντας σταθερά ποσοστό άνω του 30% από το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Στα τέλη Μαρτίου, τα ενήμερα δάνεια της τράπεζας διαμορφώνονταν στα 4,932 δισ. ευρώ (εξαιρουμένων senior notes) με τις καταθέσεις να ανέρχονται σε 6,813 δισ. ευρώ. Εξ αυτών περισσότερο από το ήμισυ της καταθετικής βάσης αφορά προθεσμιακές, το κόστος των οποίων διαμορφώθηκε σε 1,64% κατά το πρώτο τρίμηνο, ενώ συμπληρωματικά εντάσσεται και το πρόγραμμα Prime Savings, προϊόν ταμιευτηρίου χωρίς χρονική δέσμευση, που προσφέρει επιτόκιο έως 1,15% για νέα κεφάλαια έως 50 χιλ. ευρώ και 0,5% για ποσά άνω του ορίου.

«Βάζει πλάτη» η Μάλτα με φθηνές καταθέσεις...

Υπό αυτά τα δεδομένα, το ερώτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσο αυτό το μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, όπως καθοδηγεί η διοίκηση της τράπεζας, πέρα από ανάπτυξη και όγκο.

Αντίβαρο αποτελεί η HSBC Malta η οποία διαθέτει ευρεία καταθετική βάση, η οποία διαμορφώνονταν στα 6,528 δισ. ευρώ στα τέλη χρήση 2025. Η μεγαλύτερη ποσόστωση του μείγματος καταθέσεων, είναι χαμηλού κόστους λιανικής (στο 14% οι προθεσμιακές), οι οποίες θα πρέπει να διατηρηθούν και να αυξηθούν περαιτέρω με την «ταμπέλα» της Credia. Με την ενοποίηση, οι καταθέσεις της εγχώριας τράπεζας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 13,3 δισ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό της τράπεζας «ψηλώνει» προς τα 16,4 δισ. ευρώ (+8,2 δισ. ευρώ από Μάλτα).