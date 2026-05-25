Nikkei: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για όλα τα πλοία 30 ημέρες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 ημέρες και στο διάστημα θα διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ περίπου 30 ημέρες αφού καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, γράφει η ιαπωνική εφημερίδα Nikkei, επικαλούμενη μια διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή.

Μετά τη συμφωνία, μέσα σε διάστημα 30 ημερών το Ιράν θα προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση των Στενών. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, τα πλοία από όλον τον κόσμο θα μπορούν να πλέουν ελεύθερα και με ασφάλεια και η Τεχεράνη θα σταματήσει να συλλέγει διόδια, προσθέτει η οικονομική εφημερίδα.

Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 ημέρες και στο διάστημα αυτό το σχέδιο είναι να διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

