Απανωτές παραβιάσεις και μια εμπλοκή στο Αιγαίο με οπλισμένα τουρκικά F-16

Προκλητικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την τουρκική πολεμική αεροπορία σήμερα Δευτέρα (25 Μαΐου 2026), ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, συνολικά τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Πρόκειται για έναν σχηματισμό δύο οπλισμένων μαχητικών F-16, καθώς και για δύο μεμονωμένα αεροσκάφη τύπου CN-235.

Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο F.I.R. Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις.

Τα αεροσκάφη CN-235 πραγματοποίησαν 8 παραβιάσεις (και 3 παραβάσεις), ενώ ο σχηματισμός των F-16 προέβη σε 2 παραβιάσεις (και 1 παράβαση).

Η κινητοποίηση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική, ενώ κατά τη διαδικασία της αναχαίτισης σημειώθηκε μία εμπλοκή ανάμεσα στα οπλισμένα τουρκικά F-16 και τα ελληνικά αεροσκάφη.

