Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: «Μικρή πρόοδος» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την αντιπυραυλική άμυνα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: «Μικρή πρόοδος» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την αντιπυραυλική άμυνα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Ζελένσκι διευκρίνισε πως το Κίεβο εξακολουθεί να συνομιλεί με την Ουάσινγκτον για το πώς μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την επέκταση της παραγωγής συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας, συμπληρώνοντας πως το Κίεβο καταβάλλει προσπάθειες με ευρωπαίους εταίρους για την εξεύρεση λύσης στο θέμα αυτό.

«Δυστυχώς, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος για μεγάλο χρονικό διάστημα με την Αμερική σχετικά με την επέκταση της παραγωγής αντιβαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε. «Προσπαθούμε να επιταχύνουμε αυτό το έργο στην Ευρώπη, την παραγωγή δικών μας αντιβαλλιστικών συστημάτων στην ήπειρο, σε επαρκείς ποσότητες», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε πως το Κίεβο εξακολουθεί να συνομιλεί με την Ουάσινγκτον για το πώς μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία, εξαίροντας τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της χώρας του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσλήψεις 60 πτυχιούχων στην ΗΔΥΚΑ με τριετείς συμβάσεις και μισθό 2.200 ευρώ

Τι χρήματα παίρνει ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας

Λειψυδρία: Η Ελλάδα διψά λιγότερο από πέρυσι, αλλά περισσότερο από όσο αντέχει

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ΗΠΑ
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
reader insider