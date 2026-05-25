Θεμιστοκλέους: «Διασφαλίζουμε τη συνέχιση λειτουργίας του ΑΧΕΠΑ»

Στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής άρχισε η συζήτηση και επεξεργασία του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας «Κύρωση της συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»».

«Η Σύμβαση δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς λειτουργίας του Νοσοκομείου του ΑΧΕΠΑ, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Όπως εξήγησε, με το νομοσχέδιο κυρώνεται η συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», με την οποία παρατείνεται η διάρκεια της αρχικής σύμβασης για μία ακόμη τριακονταετία, από την 29η Μαΐου 2026 έως και την 29η Μαΐου 2056. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» υπό το υφιστάμενο νομικό και λειτουργικό καθεστώς, είπε ο υφυπουργός Υγείας και σημείωσε ότι η σύμβαση περιλαμβάνει παράλληλα νέα πρόβλεψη για τη συνεργασία των μερών με σκοπό τη δημιουργία του Αριστοτέλειου Βιοϊατρικού Κέντρου, ως ευρύτερου πλαισίου αναβάθμισης των υποδομών υγείας, αποκατάστασης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και βιοϊατρικής έρευνας του Α.Π.Θ

«To νομοσχέδιο αφορά το μέλλον της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας, αφορά την αξία της σύνδεσης της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και της Έρευνας, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας», είπε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη σύμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν περιορίζεται μόνο στη διασφάλιση της συνέχειας λειτουργίας του νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ», αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια σημαντική αναβάθμιση του ρόλου του.

Με τη συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διασφαλίζεται η συνέχεια και η σταθερότητα του υφιστάμενου νομικού και λειτουργικού καθεστώτος του ΑΧΕΠΑ για τα επόμενα 30 χρόνια, έως και το 2056, ανέφερε η εισηγήτρια της ΝΔ σημειώνοντας ότι μόνο μέσα από ένα σταθερό πλαίσιο μπορούν να υπάρξουν σοβαρός σχεδιασμός, επενδύσεις, διεθνείς συνεργασίες και μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική.

Η κ. Χατζηιωαννίδου ανέφερε παράλληλα ότι με τη συγκεκριμένη σύμβαση γίνεται ένα ακόμα πιο σημαντικό βήμα, καθώς εισάγεται η δημιουργία σύγχρονου οικοσυστήματος υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας μέσω του Aristotle Biomedical Cluster, ενός νέου Βιοϊατρικού Κέντρου που σχεδιάζεται σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το οποίο αποτελεί στρατηγική επιλογή για το μέλλον του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Όπως σημείωσε, «προβλέπεται ένα πλήρως ψηφιοποιημένο, ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο, ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, χωρίς να διακοπεί στιγμή η λειτουργία του νοσοκομείου, και η δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου αποκατάστασης ασθενών, με την αξιοποίηση του πρώην κτιρίου παραπληγικών. Προβλέπεται η ίδρυση πρότυπου διεθνούς ερευνητικού κέντρου στο χώρο του πρώην κτιρίου των βασικών επιστημών της ιατρικής, το οποίο στοχεύει στην προσέλκυση τεχνογνωσίας, ιδίως του εξωτερικού. Επίσης, η συνολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, που μάλιστα γειτνιάζει με το ΑΧΕΠΑ».

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να διατυπωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο, αλλά και να διασφαλιστεί, ότι αυτό το σχέδιο θα μπορέσει, πράγματι, να υλοποιηθεί προς όφελος των ασθενών, των εργαζομένων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και συνολικά, της κοινωνίας, είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε ότι η σύμβαση επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου βιοϊατρικού και υγειονομικού οικοσυστήματος στη Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας τη δυναμική του ΑΠΘ, του νοσοκομείου και των μελλοντικών δομών της περιοχής. «Πρόκειται για μια συμφωνία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που φιλοδοξεί να δώσει στο ΑΧΕΠΑ τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της δημόσιας υγείας, της ιατρικής εκπαίδευσης και της έρευνας», είπε ο κ. Τσίμαρης. Ο βουλευτής έθεσε μια σειρά ερωτήματα. Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής κρίσιμων στοιχείων του καθεστώτος λειτουργίας του ΑΧΕΠΑ, με συμφωνία μεταξύ δημοσίου και ΑΠΘ, χωρίς νέα κύρωση από τη Βουλή. Πρόκειται για μία πρόβλεψη που εγείρει ζητήματα θεσμικής διασφάλισης, είπε και σημείωσε: «προβλέπεται η δυνατότητα ενεργειών προσέλκυσης χορηγιών, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ακόμα και ζητήματα επωνυμίας ή διοικητικής διάρθρωσης του νοσοκομείου. Εδώ, χρειάζεται σαφής διαβεβαίωση ότι, ο δημόσιος και πανεπιστημιακός χαρακτήρας του ΑΧΕΠΑ, δεν πρόκειται να αποδυναμωθεί ή να τεθεί υπό έμμεσες εξαρτήσεις. Επίσης, δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το πώς θα προστατευτεί η απρόσκοπτη παροχή περίθαλψης, αλλά και εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια των έργων ανακαίνισης».

«Δεν χρειάζεται να τονίσω την αξία και το έργο, το επιστημονικό, το ανθρωπιστικό και το εκπαιδευτικό, που έχει επιτελέσει το ΑΧΕΠΑ από τη δεκαετία του ‘50 οπότε και άρχισε να λειτουργεί έως σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς και είναι αναντίλεκτη η σημασία της ανανέωσης της Συμφωνίας λειτουργίας του ΑΧΕΠΑ», είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Ζήτησε, ωστόσο, να διευκρινισθεί ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνολικά, για την αναβάθμισή της, την αναβάθμιση των υποδομών των νοσηλευτικών μονάδων και δομών στη Θεσσαλονίκη. «Ναι μεν πρέπει να ανανεωθεί η Συμφωνία λειτουργίας του ΑΧΕΠΑ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, αλλά εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο, είναι να διασφαλιστεί ότι το Νοσοκομείο θα λειτουργεί σωστά με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, με σύγχρονες δομές και μοντέρνο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και με πρωτοβάθμια φροντίδα», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Τόνισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει «ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο μέλλον του «ΑΧΕΠΑ», όπως προβλέπεται στην νέα σύμβαση», γιατί «δεν υπάρχει τράπεζα που να προσφέρει υπηρεσίες αφιλοκερδώς, όπως αναφέρεται στη σχετική συμφωνία».

Στο περιεχόμενο και τις προβλέψεις αυτής της συμπληρωματικής σύμβασης, είναι εμφανές το στοιχείο ενίσχυσης των επιχειρηματικών κριτηρίων λειτουργίας του νοσοκομείου, είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης. Ο βουλευτής του ΚΚΕ επισήμανε ότι στη Σύμβαση προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγής του σημερινού νομικού καθεστώτος του νοσοκομείου με ό,τι μια τέτοια πρόβλεψη μπορεί να συνεπάγεται για το ενδεχόμενο να κυριαρχήσουν επιχειρηματικά κριτήρια στη λειτουργία του και τη διακινδύνευση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος υγείας. «Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τη μελέτη για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του νοσοκομείου, τι επιβεβαιώνει; Επιβεβαιώνει ότι επιλέχθηκε ακριβώς ο «κατάλληλος φορέας» για να είναι αποτελεσματικοί οι επιχειρηματικοί προσανατολισμοί του Πανεπιστημίου», είπε ο κ. Λαμπρούλης. Στη σύμβαση προβλέπεται ότι θα μπορεί να χρηματοδοτούνται έργα και από ιδιωτικούς φορείς, είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ για να σημειώσει: «Αυτό σημαίνει εξάρτηση από τους ιδιωτικούς φορείς, τόσο στον προσανατολισμό όσο και στους όρους λειτουργίας των έργων που προβλέπονται, των νέων τμημάτων που πρόκειται να δημιουργηθούν. Και ουσιαστικά, πρόκειται για ευθεία υλοποίηση της πολιτικής, της σύμπραξης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα λεγόμενα ΣΔΙΤ, τα οποία προφανώς και μας βρίσκουν αντίθετους».

«Δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τη σχέση κράτους, πανεπιστημίου και διοίκησης του Νοσοκομείου. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν φαινόμενα κομματικών παρεμβάσεων ή κλειστών πανεπιστημιακών μηχανισμών», είπε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου. Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης σημείωσε πως «αντί η Κυβέρνηση να ενισχύει άμεσα τα δημόσια νοσοκομεία με προσωπικό, χρηματοδότηση και υποδομές, φαίνεται να μεταθέτει κρίσιμες αποφάσεις στο μέλλον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αλλαγής του διοικητικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Το ΑΧΕΠΑ ανήκει στους Έλληνες και έχει χτιστεί με τον κόπο του ελληνικού λαού και πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της δημόσιας υγείας, χωρίς σκιές ή αδιαφανή σχεδιασμό». Η σύμβαση, τόνισε η κ. Αθανασίου «δίνει τη δυνατότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και στο ΑΠΘ να αλλάξουν οποτεδήποτε το νομικό και λειτουργικό καθεστώς του ΑΧΕΠΑ αρκεί να συμφωνούν μεταξύ τους, χωρίς να απαιτείται κύρωση από τη Βουλή. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» διαφωνεί και χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη εξαιρετικά σοβαρή και πολιτικά προβληματική, διότι ουσιαστικά αφαιρείται από την Εθνική Αντιπροσωπεία η δυνατότητα ελέγχου μελλοντικών κρίσιμων αλλαγών στο καθεστώς ενός μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου.

« Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του ΑΧΕΠΑ. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ένα μεγάλο Δημόσιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χρειάζεται ανακαίνιση, αναβάθμιση, ψηφιακό εκσυγχρονισμό, καλύτερες υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό, ισχυρή σύνδεση με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την βιοϊατρική έρευνα», είπε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τζούφη και πρόσθεσε: «το ζήτημα δεν είναι αν θέλουμε ένα αναβαθμισμένο ΑΧΕΠΑ. Βεβαίως και το θέλουμε. Το ζήτημα, είναι με ποιους όρους, με ποια χρηματοδότηση με ποιον δημόσιο έλεγχο, με ποια θεσμική λογοδοσία, με ποιες εγγυήσεις για τους ασθενείς, τους εργαζόμενους στην πανεπιστημιακή κοινότητα και το ίδιο το ΕΣΥ». Π{ροβλέπεται ότι το «ΑΧΕΠΑ» θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προσέλκυση χορηγιών, ακόμη και με αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή ονοματοδοσία συγκεκριμένων πτερύγων ή εγκαταστάσεων, είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς και προειδοποίησε για τον «επικίνδυνο δρόμο που ανοίγει» να τεθούν προτεραιότητες του νοσοκομείου προσαρμοσμένες στις ανάγκες προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

«Το νομοσχέδιο έχει πολλά μελανά σημεία που μας προβλημάτισαν. Θα περιμένουμε και την ακρόαση των φορέων και θα τοποθετηθούμε εκ των υστέρων», ανέφερε η ειδική αγορήτρια της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη.

«Το ΑΧΕΠΑ, δεν είναι ένα οποιοδήποτε νοσοκομείο. Είναι πανεπιστημιακό νοσοκομείο κι αυτό σημαίνει ότι συνδυάζει τρεις κρίσιμες αποστολές. Την περίθαλψη των ασθενών, την εκπαίδευση των νέων γιατρών και την επιστημονική έρευνα. Η λειτουργία ενός τέτοιου ιδρύματος απαιτεί σαφείς αρμοδιότητες, επαρκείς πόρους, ισχυρή διοικητική δομή και κυρίως, διαρκή συνεργασία μεταξύ κράτους και του Πανεπιστημίου», είπε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας. Ο βουλευτής είπε ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει με σαφήνεια «ποια προβλήματα επιλύονται, ποια νέα δικαιώματα δημιουργούνται, ποιες οικονομικές υποχρεώσεις αναλαμβάνονται και ποιο είναι το αναμενόμενο όφελος για τους πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ