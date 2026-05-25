Handelsblatt: Η Κομισιόν ετοιμάζει να επιβάλει πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων στην Google

Πρόστιμο ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να επιβάλει στην Google η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Handelsblatt.

Η γερμανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές από την Κομισιόν, αναφέρει πως στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Επιτροπή για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, η ΕΕ θα επιβάλει πρόστιμο στην θυγατρική της Alphabet με το ύψος του να φτάνει «τριψήφιο ποσό σε εκατομμύρια ευρώ».

Η απόφαση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, σύμφωνα με την εφημερίδα. Αυτό θα είναι το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΕ για παραβίαση του νέου Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), προσθέτει.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε επίσημα τον Μάρτιο του 2025, σχετίζεται με ανησυχίες ότι η Google ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης. Επίσης επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης παγκοσμίως συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.