Οι τουρίστες που στήριξαν την επιμήκυνση της σεζόν

Η αύξηση αφίξεων και εισπράξεων το πρώτο τρίμηνο επιβεβαιώνουν τη νέα δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Βρετανοί και Ιταλοί έδωσαν ώθηση στις αφίξεις, υποχώρηση από τις ΗΠΑ.

Το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν αλλά και της άμβλυνσης της εποχικότητας του τουρισμού δείχνει να πετυχαίνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, με τα δεδομένα αφίξεων και εισπράξεων να επισφραγίζουν τα κεκτημένα. Αν μάλιστα η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν είχε ξεσπάσει, επηρεάζοντας ελαφρά τον ρυθμό των κρατήσεων για την υψηλή σεζόν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η φετινή χρονιά θα έφερνε ένα νέο ρεκόρ για τον κλάδο.

Ενδεικτικό της άμβλυνσης της εποχικότητας του κλάδου είναι τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου που δημοσιοποίησε η ΤτΕ. Βάσει αυτών η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά το εντυπωσιακό 38,1% τον Μάρτιο του 2026, ενώ αντίστοιχο - συγκεκριμένα 38,3% - ήταν και το ποσοστό αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης το πρώτο τρίμηνο του έτους, δεδομένου ότι τόσο ο Ιανουάριος όσο και ο Φεβρουάριος κινήθηκαν ανοδικά.

Η αύξηση των αφίξεων μάλιστα συνοδεύτηκε και από αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 19,9%, με αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 55,6% τον Μάρτιο και να ξεπεράσουν το προαναφερθέν ποσοστό αύξησης σε επίπεδο α' τρίμηνου (σ.α. αυξήθηκαν κατά 64,3% μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026).

Ήρθαν οι Βρετανοί μειώθηκαν οι Αμερικάνοι

Οι προαναφερθείσες επιδόσεις στηρίχτηκαν σχεδόν από όλες τις αγορές τροφοδότες του τουρισμού. Για την ακρίβεια την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο στην ταξιδιωτική κίνηση το α' τρίμηνο του έτους εμφάνισε η βρετανική αγορά, η ταξιδιωτική κίνηση από την οποία καταγράφηκε ενισχυμένη κατά 49,3% και διαμορφώθηκε σε 250 χιλ. ταξιδιώτες. Την αμέσως υψηλότερη αύξηση εμφάνισε η γαλλική αγορά - εν αντιθέσει με το προηγούμενο έτος που φάνηκε να υποχωρεί. Η ταξιδιωτική κίνηση από την Γαλλία ενισχύθηκε κατά 27,6%, ήτοι 77,4 χιλ. ταξιδιώτες. Ισχυρή ήταν και η αύξηση και από την αγορά της Ιταλίας, η οποία έφτασε το 25% σε επίπεδο επιβατική κίνησης αλλά και από την γερμανική αγορά η ταξιδιωτική κίνηση από την οποία ενισχύθηκε κατά 21,6% έναντι του 2025. Η μοναδική αγορά που αποτέλεσε εξαίρεση ήταν η αμερικανική με την ταξιδιωτική κίνηση να καταγράφεται μειωμένη κατά 8,6%. Το γεγονός κρίνεται ανησυχητικό, ειδικά αν συνεχιστεί δεδομένου ότι οι Αμερικάνοι στήριξαν σε μεγάλο βαθμό τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών.

Σε απόλυτους αριθμούς ωστόσο οι Γερμανοί που αφίχθησαν στη χώρα το πρώτο τρίμηνο ήταν αριθμητικά περισσότεροι έναντι των άλλων εθνικοτήτων, συγκεκριμένα 297,3 χιλ. ταξιδιώτες. Ακολούθησαν οι Βρετανοί (250 χιλ. ταξιδιώτες), οι Αμερικάνοι (172,5 χιλ. ταξιδιώτες), οι Ιταλοί (159,6 χιλ. ταξιδιώτες) και οι Γάλλοι (77,4 χιλ. ταξιδιώτες).

Ο Μάιος μάλιστα ήταν ο μήνας που καθόρισε τις προαναφερθείσες ισορροπίες καθώς παρατηρήθηκε σημαντική ενίσχυση των ροών από την Ιταλία αλλά και υποχώρηση των ροών από τις ΗΠΑ. Για την ακρίβεια τον Μάιο η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία εμφάνισε την υψηλότερη ποσοστιαία άνοδο (62%) με την Γερμανία, την Βρετανία και την Γαλλία να ακολουθούν με ποσοστό αύξησης της επιβατικής κίνηση κατά 47,7%, 36,9% και 3,1% αντίστοιχα. Τον ίδιο μήνα δε, οι Αμερικανοί που επισκέφτηκαν τη χώρα μας για διακοπές ήταν αριθμητικά λιγότεροι κατά 6,8%.

Οι γαλαντόμοι και οι συγκρατημένοι

Η κατάταξη ωστόσο φάνηκε να αλλάζει στην περίπτωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων αφού τουρίστες από συγκεκριμένες αγορές φάνηκε να δαπανούν αισθητά περισσότερα κατά την παραμονή τους στη χώρα, έναντι άλλων που αποδείχτηκαν συγκρατημένοι. Σε επίπεδο τριμήνου την μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Αγγλία οι οποίες έφτασαν τα 213,3 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 70,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ακολούθησαν οι Ιταλοί οι ταξιδιωτικές εισπράξεις των οποίων ενισχύθηκαν στο 66,5% και οι Γάλλοι όπου η αύξηση των ταξιδιωτικών τους εισπράξεων έφτασε το 39,1%. Εν αντιθέσει οι Γερμανοί αποδείχτηκαν πιο φειδωλοί με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις τους να αυξάνουν κατά μόλις 6,6%. Οι Αμερικάνοι από την άλλη παρέμειναν τουρίστες με γερά πορτοφόλια με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις τους να αυξάνουν κατά 6%, παρά την μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης.

Η εικόνα του Μαΐου ωστόσο ήταν κατά τι διαφορετική με την μεγαλύτερη αύξηση των εισπράξεων να καταγράφουν οι Ιταλοί, συγκεκριμένα κατά 100,4%, και τις ΗΠΑ να ακολουθούν με ποσοστό αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 42,8%. Ακολούθησαν οι Βρετανοί με ποσοστό αύξησης ταξιδιωτικών εισπράξεων στο 35,5%, οι Γερμανοί με 16,9% και στην τελευταία θέση βρέθηκαν οι Γάλλοι όπου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είχαν αρνητικό πρόσημο και μειώθηκαν οριακά κατά 0,3%.