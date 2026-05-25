Ρεκόρ ζέστης στη Βρετανία - Στους 33,5 βαθμούς το θερμόμετρο στο Λονδίνο

Με τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Μαΐου, μετά από μέρες ενός κύματος καύσωνα, ανακοίνωσε Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία .

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8° Κελσίου, που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944.

Οι 33,5° βαθμοί Κελσίου μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, δυτικά της πρωτεύουσας, τόνισε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας.

