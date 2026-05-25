Ειδήσεις | Διεθνή

Ισπανία: Θετικός στον χανταϊό επιβάτης του MV Hondius που βρισκόταν σε καραντίνα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισπανία: Θετικός στον χανταϊό επιβάτης του MV Hondius που βρισκόταν σε καραντίνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη.

Ένας Ισπανός πολίτης, που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius νωρίτερα αυτόν τον μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν ανέφερε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για πρώτη φορά στις 2 Μαΐου, ότι υπήρχε μια εστία σοβαρής πνευμονικής ασθένειας.

Αφού επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκε από χανταϊό, ο Ισπανός μεταφέρθηκε σε μονάδα απομόνωσης στο νοσοκομείο Γκόμε Ούλα, ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό δεν αυξάνεται, δεδομένου ότι το κρούσμα εντοπίστηκε μεταξύ ατόμων που ήταν ήδη σε καραντίνα, τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσλήψεις 60 πτυχιούχων στην ΗΔΥΚΑ με τριετείς συμβάσεις και μισθό 2.200 ευρώ

Τι χρήματα παίρνει ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας

Λειψυδρία: Η Ελλάδα διψά λιγότερο από πέρυσι, αλλά περισσότερο από όσο αντέχει

tags:
Ισπανία
Χανταϊός
Κρουαζιέρα
Φόρτωση BOLM...
reader insider