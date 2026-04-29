Πτώση εσόδων και αβεβαιότητα στα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Προειδοποίηση για εξαιρετικά αβέβαιες προοπτικές απευθύνουν οι διαχειριστές των μεγαλύτερων αεροδρομίων της Ευρώπης, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το πτητικό τους πρόγραμμα και περιορίζει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους εναέριους χώρους.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τα έσοδα της Aeroports de Paris που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια Charles de Gaulle και Orly υποχώρησαν απροσδόκητα το α' τρίμηνο καθώς η κίνηση σε δημοφιλείς προορισμούς ήταν μειωμένη και οι καταναλωτές ξόδεψαν λιγότερα χρηματα στα αεροδρόμια κατά την αναμονή της πτήσης τους. Η μετοχή της κάνει βουτιά άνω του 6% στις συναλλαγές της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο ακριβής αντίκτυπος από το ράλι στα καύσιμα και η διαταραχή της εναέριας κυκλοφορίας παραμένει αβέβαιος, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι βραχυπρόθεσμα οι επιπτώσεις των εξελίξεων αυτών θα γίνουν αισθητές.

Η επιβατική κίνηση μεταξύ των αεροδρομίων του Παρισιού και της Μέσης Ανατολής ανήλθε σε 5,7 εκατ. επιβάτες το 2025, ήτοι το 5% της συνολικής επιβατικής κίνησης στο Παρίσι, σύμφωνα με την ADP. Η εταιρεία διαχειρίζεται επίσης το αεροδρόμιο του Αμμάν στην Ιορδανία, όπου οι προορισμοί στη Μέση Ανατολή αντιπροσώπευαν το 75% της επιβατικής κίνησης.

Επιπλέον, το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι οι επιβατική κίνηση αναμένεται χαμηλότερη φέτος καθώς είναι πιθανόν να επηρεαστεί λόγω της «σημαντικής αβεβαιότητας» που προκαλεί στους ταξιδιώτες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης ανακοίνωσε ότι ήδη έχουν γίνει αντιληπτές ορισμένες από τις συνέπειες της κρίσης και επεξεργάζεται τις εξελίξεις.

Η Aena SME, η οποία διαχειρίζεται αεροδρόμια στην Ισπανία, τη Βρετανία και τη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ταξιδιωτών που πέταξαν από και προς τη Μέση Ανατολή μειώθηκε κατά 13,4% το πρώτο τρίμηνο.

Η Fraport, που μεταξύ άλλων διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα στις 5 Μαΐου.