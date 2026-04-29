Η ιδιωτική αντιαεροπορική άμυνα απογειώνεται στην Ουκρανία

Η Ουκρανία αναπτύσσει μια νέα γραμμή άμυνας για την προστασία επιχειρήσεων και κρίσιμης σημασίας υποδομών από τα εκατοντάδες ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύονται εναντίον τους τη μια νύκτα μετά την άλλη: τις εταιρείες ιδιωτικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ουκρανία άρχισε πέρυσι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που επιτρέπει σε βιομηχανικές εταιρείες να δημιουργήσουν τους δικούς τους ομίλους αντιαεροπορικής άμυνας για να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις τους. Μέχρι στιγμής, 20 εταιρείες έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα αυτό και δύο απ' αυτές προσφέρουν ήδη υπηρεσίες αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Η Carmine Sky, μία από τις εταιρείες αυτές, λέει πως μπορεί να αναπτύξει αλλεπάλληλα στρώματα προστασίας ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου πελάτη, τα οποία κυμαίνονται από drones αναχαίτισης μέχρι αυτοματοποιημένους πυργίσκους με βαρέα πολυβόλα M2 Browning.

«Είναι σαν κρεμμύδι, αποτελείται από στρώματα», λέει ο Ρουσλάν, ένας αντιπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό όνομά του για λόγους ασφαλείας.

Η Ρωσία εξαπολύει κάθε μήνα εναντίον της Ουκρανίας χιλιάδες χαμηλού κόστους και μεγάλου βεληνεκούς επιθετικά drones. Ενώ τα περισσότερα αναχαιτίζονται, αυτά που περνάνε προκαλούν μεγάλες ζημιές σε στρατιωτικές υποδομές, εργοστάσια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τον περασμένο χειμώνα στέρησαν τη θέρμανση και το φως από εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Ρουσλάν μίλησε στο Reuters σε αίθουσα ελέγχου από την οποία εργαζόμενοι της Carmine Sky εντοπίζουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η εταιρεία επιχειρεί στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου καθώς και σε άλλες περιφέρειες, λέει ο Ρουσλάν, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες. Αρνήθηκε επίσης να ταυτοποιήσει οποιονδήποτε από τους πελάτες της εταιρείας.

«Απλώς συμπληρώνουμε το παραδοσιακό μοντέλο της κρατικής αντιαεροπορικής άμυνας», σημειώνει ο Ρουσλάν. «Η κρατική αντιαεροπορική άμυνα έχει ένα περισσότερο στρατηγικό ρόλο, ενώ εμείς είμαστε τοπικοί».

Τμήμα του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας

Οι εταιρείες πρέπει να πάρουν έγκριση από το υπουργείο Άμυνας πριν αρχίσουν επιχειρήσεις και είναι ενσωματωμένες στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Μόνο η Πολεμική Αεροπορία αποφασίζει για τους στόχους και για το πότε θα ανοίξουμε πυρ», σημειώνει ο Ρουσλάν. «Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας».

Ο υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ έκανε τον περασμένο μήνα λόγο για πρώτες επιτυχίες, λέγοντας ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια του Χαρκόβου από μια ιδιωτική εταιρεία, την οποία δεν κατονόμασε. Και στις 17 Απριλίου δήλωσε ότι μονάδα ιδιωτικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε ένα αεριωθούμενο drone Σαχίντ.

Ο Ρομάν Κορζ της εταιρείας Gvardiia, η οποία προσφέρει επίσης υπηρεσίες άμυνας, λέει πως η εκπαίδευση εξαρχής ενός αναχαιτιστή drone απαιτεί περίπου τρεις εβδομάδες για κάποιον που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία. Όσοι δεν έχουν τα προσόντα για να γίνουν αναχαιτιστές, απορροφούνται σε πληρώματα ως εντοπιστές ή τεχνικοί.

Η κύρια πηγή στρατολόγησης της Gvardiia είναι οι υφιστάμενοι σχηματισμοί των εθελοντών της αντιαεροπορικής άμυνας, οι οποίοι έχουν ήδη εμπειρία μάχης.

«Οι μονάδες εθελοντών είναι, όπως λένε, η ραχοκοκαλιά μας», λέει ο Κορζ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση.

Ο προγραμματισμός των καθηκόντων είναι ευέλικτος και επιτρέπει σ' αυτούς που στρατολογούνται να οργανώνουν τις βάρδιές τους παράλληλα με την επαγγελματική εργασία τους, εφόσον χρειάζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ