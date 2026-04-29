Lafarge: Έφεση μετά την καταδίκη για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στη Συρία

Έφεση άσκησαν η γαλλική τσιμεντοβιομηχανία Lafarge και επτά πρώην στελέχη της, περιλαμβανομένου του πρώην επικεφαλής της Μπρουνό Λαφόν, κατά της απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου της Γαλλίας να τους καταδικάσει για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στη Συρία το 2013 και το 2014, ανακοίνωσε χθες Τρίτη στο AFP το Εφετείο του Παρισιού.

Όλοι είχαν κριθεί ένοχοι στις 13 Απριλίου επειδή το 2013 και το 2014 κατέβαλαν σχεδόν 5,6 εκατ. ευρώ σε τρεις ένοπλες τζιχαντιστικές οργανώσεις στη Συρία, ανάμεσά τους και το Ισλαμικό Κράτος, προκειμένου εργοστάσιο της Lafarge να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του στη Τζαλαμπίγια, στο βόρειο τμήμα της χώρας στην οποία την εποχή εκείνη μαινόταν εμφύλιος πόλεμος.

Η εταιρεία είχε καταδικαστεί να καταβάλει το μέγιστο προβλεπόμενο πρόστιμο, ύψους 1,125 εκατ. ευρώ, καθώς και να πληρώσει από κοινού με τέσσερα πρώην στελέχη της τελωνειακό πρόστιμο ύψους 4,57 εκατομμυρίων ευρώ για μη συμμόρφωσή της με τις διεθνείς οικονομικές κυρώσεις.

Το δικαστήριο είχε επιβάλει αυστηρές ποινές και σε επτά πρώην στελέχη της Lafarge -η οποία πλέον έχει εξαγοραστεί από την ελβετική πρώην ανταγωνίστριά της Holcim- , ανάμεσά τους και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της από το 2007 ως το 2015 Μπρουνό Λαφόν.

Καταδικάζοντας την «κακή πίστη» και τη «δειλία» του κατηγορουμένου, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις πληρωμές σε τζιχαντιστικές ομάδες, οι δικαστές επέβαλαν ποινή κάθειρξης έξι ετών στον Λαφόν. Αυτός εκτίει την ποινή του στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού και έχει υποβάλει αίτηση αποφυλάκισης.

Το πρώην δεξί του χέρι, ο Κριστιάν Ερό, τότε αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Lafarge, «που προΐστατο των διαπραγματεύσεων με το Ισλαμικό Κράτος προκειμένου να υπογράψει με την τρομοκρατική οργάνωση μια επικερδή συμφωνία για το εργοστάσιο», σύμφωνα με τους δικαστές, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Ο Μπρουνό Πεσέ, διευθυντής της μονάδας της Lafarge στη Συρία από το 2008 ως τις 20 Ιουλίου 2014, καταδικάστηκε σε αντίστοιχη ποινή, αλλά δεν φυλακίστηκε λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Το δικαστήριο καταδίκασε εξάλλου σε ποινές που κυμαίνονταν από 18 μήνες φυλάκιση έναν Νορβηγό διευθυντή ασφαλείας της Lafarge έως επτά χρόνια κάθειρξης ερήμην για τον Σύρο ενδιάμεσο Φιράς Τλας που διαχειριζόταν τις σχέσεις και τις πληρωμές προς τζιχαντιστικές ομάδες Ισλαμικό Κράτος και Μέτωπο αλ Νούσρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ