Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές - Άλμα 7% για Adidas

Τελευταία ενημέρωση 13:36

Απώλειες σημειώνουν στις συναλλαγές της Τετάρτης οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται την αιφνιδιαστική απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από τον OPEC αλλά και πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολισθαίνει 0,16% στις 605,54 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 κινείται με πτώση 0,18% στις 5.824 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 0,1% στις 24.016 μονάδες. ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,57% στις 10.273 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,44% στις 8.068 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανέρχεται στις 47.913 μονάδες με -0,26% ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημειώνει πτώση 0,52% στις 17.681 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της UBS σημειώνει άνοδο 5% αφότου η ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τα 3 δισ. δολάρια στο α' τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 80%. Πιο αναλυτικά, η UBS ανακοίνωσε την Τετάρτη καθαρά κέρδη 3,04 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου, με την επενδυτική τραπεζική να δίνει ώθηση συνολικά στα μεγέθη της τράπεζας, καθώς τα έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν σχεδόν 30%.

Επιπλέον, η ισπανική Banco Santander εμφάνισε κέρδη 3,56 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών σημειώνοντας ετήσια άνοδο 12%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 11 δισ. ευρώ για το α' τρίμηνο, καθώς τα έσοδα ενισχύθηκαν από την προσθήκη 8 εκατ. νέων πελατών. Η μετοχή της σημειώνει κέρδη 1,65%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Deutsche Bank υποχωρεί 2,51% παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε καθαρά κέρδη στα 2,2 δισ. ευρώ με άνοδο 8% σε ετήσια βάση πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Εκτός του τραπεζικού τομέα, ισχυρά ήταν τα αποτελέσματα α' τριμήνου για την Adidas με ώθηση από τον τομέα ένδυσης και τη ζήτηση για τα προϊόντα ποδοσφαίρου, τρεξίματος και αθλητικής προπόνησης. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 6,6 δισ. ευρώ σε ουδέτερη βάση συναλλάγματος ξεπερνώντας την μέση εκτίμηση των αναλυτών για 6,3 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη βρέθηκαν στα 705 εκατ. ευρώ επίσης πάνω από τις εκτιμήσεις. Η μετοχή της κάνει άλμα άνω του 7%.

Σημειώνεται πως αργότερα την Τετάρτη αναμένεται η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια, έπειτα από ίσως την τελευταία συνεδρίαση του Τζερόμ Πάουελ πριν ο Kέβιν Γουόρς αναλάβει τα νέα του καθήκοντα τον Μάιο. Την Πέμπτη, τη σκυτάλη παίρνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας.

Ασία

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια ακολουθώντας την πτωτική πορεία της Wall Street με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις εξελίξεις σχετικά με τον ΟΠΕΚ, καθώς μία έκθεση που έκανε λόγο για οικονομική αδυναμία στην OpenAI.

Ειδικότερα, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας πρόσθεσε 0,75% στις 6.690,9 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,39% στις 1.220,16 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0.27% στις 8.687 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 1,2% στις 26.106 μονάδες ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας βρέθηκε με άνοδο 1.1% στις 4.810,35 μονάδες.

Οι αγορές της Ιαπωνίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Η αισιοδοξία γύρω από τις μετοχές τεχνολογίας δέχτηκε πλήγμα, καθώς η WSJ ανέφερε ότι τα έσοδα και η αύξηση των νέων χρηστών της OpenAI ήταν κάτω από τον στόχο της εταιρείας. Το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι η οικονομική διευθύντρια Sarah Friar έχει εκφράσει στην ηγεσία της εταιρείας ανησυχίες για το εάν η OpenAI θα είναι σε θέση να πληρώσει συμβόλαια υπολογιστών στο μέλλον, εάν τα κέρδη της δεν επεκταθούν αρκετά γρήγορα.