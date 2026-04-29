Στρατηγική σύμπραξη Entersoftone και kariera.gr

Οι δύο κορυφαίες εταιρείες εγκαινιάζουν μία νέα εποχή στην αυτοματοποίηση διαχείρισης διαδικασιών πρόσληψης και HCM.

Στρατηγική συνεργασία ξεκινούν η Entersoftone και το kariera.gr, αντανακλώντας την κοινή τους δέσμευση για την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που προάγουν τη διαμόρφωση ενός πιο συγχρόνου και αποδοτικού μοντέλου λειτουργίας σε όλο το φάσμα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και επιταχύνουν έμπρακτα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας HR.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της σύμπραξης του μεγαλύτερου παρόχου λύσεων business software και του κορυφαίου οικοσυστήματος αναζήτησης απασχόλησης στην ελληνική αγορά, εντάσσεται η αξιοποίηση ευρύτερων τεχνολογικών και εμπορικών συνεργιών για την παροχή μίας συνολικής πρότασης υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνεται πλήρως στις αυξανόμενες προκλήσεις που ανακύπτουν στο πεδίο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών.

Συνδυάζοντας ειδικότερα την τεχνολογική καινοτομία στην ανάπτυξη web και ΑΙ-powered εφαρμογών HCM με την εξειδικευμένη γνώση της αγοράς εργασίας, η συνεργασία των δύο εταιρειών θέτει τις βάσεις για τη διάθεση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων που αυτοματοποιούν όλα τα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης: από τη γνωστοποίηση μία ανοιχτής θέσης εργασίας, την προσέλκυση υποψηφίων και την αξιολόγηση βιογραφικών, έως την τελική επιλογή/πρόσληψη και το onboarding. Στην κατεύθυνση αυτή, έχει ήδη διασυνδεθεί η cloud πλατφόρμα WorkLife Recruit με το kariera.gr, επιτρέποντας στους χρήστες του WorkLife Recruit τόσο την αυτόματη ανάρτηση νέων αγγελιών στο κορυφαίο site εύρεσης εργασίας, όσο αντίστοιχα και τη μεταφορά των υποβαλλόμενων CVs στη λύση διαχείρισης προσλήψεων της Entersoftone.

O κ. Τάσος Πατσιλινάκος, General Manager του Enterprise BU της Entersoftone, τόνισε: «Στην Entersoftone πιστεύουμε ότι η τεχνολογία έχει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Η σύμπραξή μας με το kariera.gr αποτελεί απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για πιο έξυπνες και αποδοτικές διαδικασίες αναζήτησης, προσέλκυσης και ένταξης εργαζομένων. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως αυτή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ισχυρή τεχνογνωσία και δεδομένα, ενισχύουμε το ρόλο του HR και θέτουμε τις βάσεις για ένα νέο, ολοκληρωμένο μοντέλο HCM που ξεκινά από την πρώτη επαφή με τον υποψήφιο έως την πλήρη και παραγωγική ένταξή του στον οργανισμό».

Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Λαμπούσης, Managing Director του kariera.gr, ανέφερε: «Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε περίοδο μετάβασης. Οι επιχειρήσεις αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις που επιταχύνουν και βελτιώνουν τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την προσέλκυση ταλέντων. Στο kariera.gr εξελισσόμαστε από κορυφαίο job marketplace σε σύγχρονη τεχνολογική πλατφόρμα που υποστηρίζει ουσιαστικά το HR. Η συνεργασία μας με την Entersoftone φέρνει πιο κοντά τα HR συστήματα με την αγορά εργασίας, συνδέοντας τεχνολογία, δεδομένα και σύγχρονα εργαλεία recruitment για καλύτερες αποφάσεις. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε ένα ισχυρό οικοσύστημα λύσεων HR, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να προσελκύουν και να αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό τους».