Κτηματολόγιο: Ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην Π.Ε Ρεθύμνου

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει τους κατόχους ακίνητης περιουσίας στους Καλλικρατικούς Δήμους Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 ξεκινάει η Ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης, ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες αυτές ισχύουν τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, η προθεσμία είναι μέχρι τις 30-06-2026.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου