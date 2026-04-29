ΕΥΑΘ: Αυξημένα κατά 23,1% τα κέρδη προ φόρων, σημαντική αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων

Αύξηση εσόδων κατά 2,4% στα 87,5 εκατ. ευρώ (προερχόμενα κυρίως από την κύρια δραστηριότητα και την αναγνώριση του ΕΔΔΠΧΑ (IFRS) 12) εμφάνισε η ΕΥΑΘ το 2025. Τα ΕΒΙTDA σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 27,3% στα 16,1 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 12,6 εκατ. ευρώ το 2024 με μείωση του κόστους της ενέργειας κατά 4,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 7,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά +31,6% σημειώνοντας ισχυρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος με το περιθώριο κερδοφορίας στα 8,8% (6,9% το 2024). Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 0,21 ευρώ σε σχέση με 0,16 ευρώ το 2024.

Ο Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., σχολίασε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, τα οποία συνοδεύονται από ουσιαστική πρόοδο στις δεσμεύσεις μας για τη βιωσιμότητα, καθώς μεταβαίνουμε στα νέα πρότυπα αναφοράς ESRD. Τα έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 2,4%, ενώ η διαχείριση των στοιχείων του κόστους —με έμφαση στον περιορισμό των ενεργειακών δαπανών— συνέβαλε στην αύξηση των καθαρών κερδών κατά 31,6%. Στο πεδίο της βιωσιμότητας, μειώσαμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 47% και την ενεργειακή μας κατανάλωση κατά 21,5%, ενώ πλέον το 80% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια (Scope 2) καλύπτεται από πράσινες πηγές. Παράλληλα, οι επενδύσεις μας στην τεχνολογία SCADA απέφεραν σημαντική μείωση στο “μη τιμολογούμενο νερό”, ενισχύοντας την επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα. Οι άνθρωποί μας παραμένουν στον πυρήνα της στρατηγικής μας, καθώς η αύξηση των ωρών εκπαίδευσης, η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και η λειτουργία μιας ενοποιημένης πλατφόρμας εσωτερικής επικοινωνίας ενίσχυσαν την αφοσίωση και την παραγωγικότητα μας. Τέλος, η ιδιαίτερη τιμητική διάκριση που λάβαμε για την πολυμορφία και τη συμπερίληψη (D&I) στο Διοικητικό μας Συμβούλιο αποτελεί απόδειξη ότι η προσήλωση στις αρχές της ορθής διακυβέρνησης της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας δημιουργούν απτή αξία για την ΕΥΑΘ και τους μετόχους της».

Ο Άνθιμος Αμανατίδης Διευθύνων Σύμβουλος, σχολίασε: «Το 2025 αποτέλεσε ένα έτος σταθερής προόδου για την EYATH: τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,4% φτάνοντας τα €87,5 εκατομμύρια ενώ η λειτουργική κερδοφορία σημείωσε ισχυρή άνοδο, με παράλληλη βελτίωση όλων των βασικών δεικτών απόδοσης. Το μακροπρόθεσμο επενδυτικό μας πρόγραμμα εξελίσσεται βάσει του σχεδιασμού, με τις συνολικές επενδύσεις το 2025 να φτάνουν τα €21,7 εκατομμύρια. Επιπλέον, μέσω των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) πέτυχαμε μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 21,5%, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία μας. Προωθήσαμε με συνέπεια την ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης, εισάγοντας τη διαδικασία της διπλής σημαντικότητας και συνεχίζοντας τις στοχευμένες δράσεις για το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό και τη διακυβέρνηση, ενώ λάβαμε αναγνώριση για τις προσπάθειές μας στην καινοτομία και την έρευνα (R&D). Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επέκταση και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης προς τους καταναλωτές μας. Ευχαριστώ τους εργαζόμενους και τους επενδυτές μας για την εμπιστοσύνη τους. Μαζί, συνεχίζουμε να οικοδομούμε την ΕΥΑΘ που αποτελεί πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, προστατεύοντας το πολυτιμότερο αγαθό: το νερό».

Πρόταση για αύξηση του μερίσματος στα €0,0746 ανά μετοχή

Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 16 Ιουλίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα ύψους €0,0746 ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2025, (€0,0550 το 2024) πληρωτέο σε μετρητά. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η 25η Αυγούστου 2026. Τα μερίσματα του 2025 θα καταβληθούν από 1 Σεπτεμβρίου 2026.