Χρηματιστήριο Αθηνών: Εναλλαγές προσήμου εκατέρωθεν των 2.200 μονάδων

Σε υποτονικούς ρυθμούς διεξάγονται οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας. Μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται εκ νέου επιφυλακτικά και με μικτά πρόσημα.

Το κλίμα στις αγορές επιδεινώθηκε, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να καλύπτει και τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, και φέρονται να προετοιμάζονται για αποκλεισμό διαρκείας στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, οι αγορές ενέργειας βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια ιστορική ανατροπή, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τον OPEC τον επόμενο μήνα. Ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι άμεσες επιπτώσεις στις αγορές πιθανότατα θα είναι περιορισμένες, καθώς η σύγκρουση εξακολουθεί να περιορίζει τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο.

Κατά τα άλλα, ο Πάουελ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε την απόφαση της Fed για τα επιτόκια, πιθανότατα για τελευταία φορά. Οποιαδήποτε εξέλιξη διαφορετική από τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου αμετάβλητου θα αποτελούσε μεγάλη έκπληξη και, σε κάθε περίπτωση, το τι θα ειπωθεί στη συνέντευξη Τύπου θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Στην Ευρώπη, σήμερα ανακοινώνονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία και την Ισπανία. Η άνοδος θεωρείται σχεδόν δεδομένη, λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών ενέργειας, ενώ ο γερμανικός εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 3,1%. Κάτι που έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί, κι έτσι δεν αναμένεται αρνητική αντίδραση των αγορών.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.203.68 μονάδες με οριακά κέρδη 0,03%. Νωρίτερα ο ΓΔ βρέθηκε να υποχωρεί έως 0,28% στις 2.196 μονάδες.

Ήπια ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 0,53% στις 2.533.85 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ οι Eurobank και ΕΤΕ σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο, ενισχυμένες 0,71% και 0,58% αντίστοιχα. Με κέρδη περί του 0,2% ακολουθούν οι τίτλοι των Alpha Bank, Τρ. Πειραιώς και Optima, ενώ οριακά κέρδη 0,11% καταγράφει η Τρ. Κύπρου.

Στο σύνολο του ταμπλό η εικόνα είναι ισορροπημένη, με 50 μετοχές σε θετικό έδαφος, έναντι 67 που υποχωρούν και 32 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος εμφανίζεται υποτονικός μέχρι στιγμής, καθώς λίγο μετά τις 13:30 διαμορφώνεται σε 61,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 11,94 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζουν τα κέρδη των Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ενισχύονται 3,04% και 2,24% αντίστοιχα. Ενισχυμένη 1,81% διαπραγματεύεται η Motor Oil στα 35,94 ευρώ, ενώ με μικρότερη άνοδο ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Σαράντης (+0,70%), Helleniq Energy (+0,69%) και Viohalco (+0,69%).

Στον αντίποδα η Allwyn υποχωρεί 1,92% στα 12,75 ευρώ, Aegean και ΔΕΗ ακολουθούν με απώλειες 1,79% και 1,43% αντίστοιχα, ενώ περί του 1% υποχωρούν και οι τίτλοι των ΔΑΑ και Metlen στα 9,87 ευρώ και 34,56 ευρώ αντίστοιχα. Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι Coca-Cola HBC (-0,92%), Aktor (-0,55%) και ΟΤΕ (-0,49%).