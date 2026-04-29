Ιδρύεται Ειδική Γραμματεία για αναζωογόνηση ορεινών περιοχών, ποια τμήματα περιλαμβάνει

Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών είναι η χάραξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών της χώρας.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 63) το προεδρικό διάταγμα με το οποίο συγκροτείται η Ειδική Γραμματεία για αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών.

Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών είναι η χάραξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών της χώρας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, τη συγκράτηση και προσέλκυση πληθυσμού και την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων.

Ως ορεινές περιοχές νοούνται οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον «Πίνακα Ορεινών Δήμων και Κοινοτήτων» της Oδηγίας 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1981 περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάς) (L 238), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Απόφαση 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (L 186), την Oδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 56), την Oδηγία 89/588/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 330), την Oδηγία 93/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 184) και την Απόφαση 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (L 207).

Η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών συγκροτείται από το Γραφείο Ορεινών Περιοχών, το οποίο είναι οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης.

Το Γραφείο Ορεινών Περιοχών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

Τμήμα Συντονισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Δικτύωσης και Συνεργασιών και Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας.

Το Τμήμα Συντονισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για:

α) τον σχεδιασμό οριζόντιων πολιτικών και την εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της χώρας,

β) τον συντονισμό της εφαρμογής των κυβερνητικών πολιτικών,

γ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ή ανάθεση ερευνητικών δράσεων, καθώς και την εύρεση και αξιοποίηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση της αποστολής της Ειδικής Γραμματείας.

Το Τμήμα Δικτύωσης και Συνεργασιών είναι αρμόδιο για:

α) τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,

β) τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και παραγωγικούς φορείς,

γ) τη συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και κοινωφελή ιδρύματα με τεχνογνωσία στην αναζωογόνηση ορεινών περιοχών,

δ) τη συμμετοχή στη διαμόρφωση προτάσεων ένταξης και στην υλοποίηση έργων/δράσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους,

ε) τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της αποστολής της Ειδικής Γραμματείας και

στ) την ανάπτυξη και διαχείριση των ψηφιακών εργαλείων, ιστοσελίδων και εφαρμογών που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων της Ειδικής Γραμματείας.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας είναι αρμόδιο για:

α) τη διασύνδεση και ενεργοποίηση της ομογένειας με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων σε ορεινές περιοχές της χώρας,

β) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Γραμματείας,

γ) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών σε θέματα αναζωογόνησης ορεινών περιοχών και την επιδίωξη συνεργειών σε διεθνές επίπεδο,

δ) την προετοιμασία της εκπροσώπησης της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών στο πλαίσιο συζητήσεων, διαβουλεύσεων και διαδικασιών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και την αποστολή της Ειδικής Γραμματείας, καθώς και τη διατύπωση εισηγήσεων για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων στον τομέα αρμοδιότητάς της και

ε) τον συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων και πρωτοβουλιών που απορρέουν από τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών».