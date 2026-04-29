Στρατηγική συμφωνία Premia - Τράπεζας Πειραιώς για αγορά ακινήτων

Στρατηγική συμφωνία Premia - Τράπεζας Πειραιώς για αγορά ακινήτων
Στη συμφωνία περιλαμβάνονται 34 ακίνητα συνολικής αξίας 49 εκατ. ευρώ απο το χαρτοφυλάκιο REO της Τράπεζας Πειραιώς διαφόρων χρήσεων.

Συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Premia, Pandora Invest II, υπεγράφη στις 20/04/2026. Η συμφωνία αφορά στην αγορά ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευσή τους σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται 34 ακίνητα συνολικής αξίας 49 εκατ. ευρώ απο το χαρτοφυλάκιο REO της Τράπεζας Πειραιώς διαφόρων χρήσεων (όπως κτήρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες). Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου του 2027.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης Πρόεδρος του Δ.Σ. της Premia Properties ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι για τη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Η συμφωνία απόκτησης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων με προοπτικές υψηλής κερδοφορίας ενισχύει την στρατηγική ανάπτυξης της Premia».

