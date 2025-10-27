Η Novartis εξαγοράζει την Avidity Biosciences έναντι 12 δισ. δολαρίων

Η Novartis θα καταβάλει 72 δολάρια ανά μετοχή, τιμή που περιλαμβάνει premium 46% από το κλείσιμο της μετοχής της Avidity την Παρασκευή.

Σε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας βιοτεχνολογίας Avidity Biosciences έναντι 12 δισ. δολάρια κατέληξε η Novartis. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά της ελβετικής φαρμακευτικής εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της αρκετές πιθανά επιτυχημένες θεραπείες, σε μία περίοδο που ο ανταγωνισμός απειλεί μερικά από τα κορυφαία προϊόντα της.

Η Avidity κατασκευάζει πειραματικά φάρμακα για σπάνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης μιας νευρομυϊκής νόσου γνωστής ως μυοτονική δυστροφία τύπου 1. Η συμφωνία προστίθεται σε μία σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα της βιοτεχνολογίας καθώς οι μεγάλες φαρμακευτικές αγοράζουν μικρότερες καινοτόμες εταιρείες προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Η εξαγορά αποτελεί μια τολμηρή κίνηση για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Novartis, Vas Narasimhan, ο οποίος στο παρελθόν είχε επικεντρωθεί σε συμφωνίες κάτω των 5 δισ. δολαρίων. Τρία φάρμακα της Avidity αναμένεται να κυκλοφορήσουν πριν από το 2030, δύο από τα οποία θα μπορούσαν να αποφέρουν πωλήσεις πολλών δισ. δολαρίων. Η συμφωνία αυξάνει τον αναμενόμενο ετήσιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων της Novartis μεταξύ 2024-2029 από 5% σε 6%, ανέφερε η εταιρεία.

Η Avidity αναμένεται να διαθέτει 1 δισ. δολάρια σε μετρητά όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία, ενώ η καθαρή επιχειρηματική αξία της θα ανέλθει σε περίπου 11 δισ. δολάρια.

Πριν από το κλείσιμο της συναλλαγής, η Avidity θα αποσχίσει τα πρώιμα προγράμματα καρδιολογίας ακριβείας σε μια νέα εταιρεία με την επωνυμία SpinCo, της οποίας οι μέτοχοι θα λάβουν μία μετοχή ανά δέκα που ήδη κατέχουν ή το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2026.