Πιθανή συγχώνευση-μαμούθ στην αμερικανική αεροπορία

Ο CEO της United Airlines, Scott Kirby, συζήτησε το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την American Airlines κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση για περαιτέρω συγκέντρωση στον αμερικανικό αεροπορικό κλάδο, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.

Η ιδέα τέθηκε προς το τέλος συνάντησης στον Λευκό Οίκο στις 25 Φεβρουαρίου, η οποία επικεντρωνόταν στο μέλλον του διεθνούς αεροδρομίου Washington Dulles. Έρχεται επίσης σε μια συγκυρία γεωπολιτικών εντάσεων που έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα οικονομικά των αεροπορικών εταιρειών.

Μια ενδεχόμενη συγχώνευση μεταξύ United και American θα αποτελούσε τη σημαντικότερη προσπάθεια ενοποίησης στον κλάδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Το 2025, οι δύο εταιρείες κατατάσσονταν ως οι μεγαλύτερες παγκοσμίως με βάση τη διαθέσιμη χωρητικότητα, σύμφωνα με στοιχεία της OAG. Ένα τέτοιο deal θα άλλαζε ριζικά τη δομή της αγοράς στις ΗΠΑ, όπου ήδη κυριαρχούν τέσσερις μεγάλοι παίκτες, με τη συγχωνευμένη εταιρεία να ελέγχει περίπου το 40% της συνολικής χωρητικότητας.

Ο Kirby έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η περαιτέρω συγκέντρωση θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών αεροπορικών σε διεθνές επίπεδο. Όπως φέρεται να ανέφερε, οι ξένες εταιρείες καλύπτουν σχεδόν τα δύο τρίτα των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων προς και από τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί πολίτες αποτελούν την πλειονότητα των ταξιδιωτών.

Αντιδράσεις

Ωστόσο, η προοπτική έγκρισης μιας τέτοιας συγχώνευσης αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια. Ρυθμιστικές αρχές, συνδικάτα, ανταγωνιστές και πολιτικοί εκφράζουν ανησυχίες για περιορισμό του ανταγωνισμού, αύξηση τιμών και απώλειες θέσεων εργασίας. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί, ειδικά λόγω των πιθανών επιπτώσεων στα αεροπορικά εισιτήρια ενόψει εκλογών.

Η αμερικανική αγορά είναι παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση, με τις Delta Air Lines, United, American και Southwest Airlines να ελέγχουν περίπου ίσα μερίδια. Παράλληλα, η American φέρει σημαντικά υψηλότερο χρέος, περίπου 25 δισ. δολάρια, και υστερεί σε αποτίμηση έναντι των βασικών ανταγωνιστών της.

Οι αυξανόμενες τιμές καυσίμων επιβαρύνουν τα περιθώρια κέρδους και πιέζουν τις μετοχές των εταιρειών, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ της συγκέντρωσης. Ωστόσο, ειδικοί σε θέματα ανταγωνισμού, όπως ο William Kovacic, επισημαίνουν ότι η σημαντική επικάλυψη δρομολογίων και η συγκέντρωση σε βασικούς κόμβους καθιστούν δύσκολη την έγκριση μιας τέτοιας συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, ο Andre Barlow προειδοποιεί ότι μια συγχώνευση θα μείωνε τους «Big Four» της αμερικανικής αεροπορίας σε «Big Three», δημιουργώντας έναν υπερ-κυρίαρχο παίκτη με δυσανάλογη ισχύ στην αγορά.