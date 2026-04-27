Μιχαηλίδου: «Στηρίζουμε την αγροτική οικογένεια, επιβραβεύουμε τους αριστούχους, διπλασιάζουμε τη στήριξη για τη Θεσσαλία»

Η πανελλαδική καθιέρωση του χρηματικού βραβείου αριστείας για τα παιδιά των αγροτών, ο διπλασιασμός της στήριξης των πληγέντων στη Θεσσαλία και η ουσιαστική ενίσχυση των εργατών γης και των μονογονεϊκών οικογενειών, αποτελούν τον πυρήνα του νέου σχεδιασμού των προγραμμάτων του ΟΠΕΚΑ για το 2026.

Όπως επισημαίνεται, με στοχευμένες παρεμβάσεις, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μετατρέπει την κοινωνική πολιτική σε πράξη, ενδυναμώνοντας την ελληνική περιφέρεια και αναγνωρίζοντας τον καθημερινό μόχθο των ανθρώπων της υπαίθρου.

«Εργαζόμαστε καθημερινά για να δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητα του πολίτη. Τα αναβαθμισμένα προγράμματα για το 2026 αποτελούν την απόδειξη της δέσμευσής μας ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος. Μεθοδικά και με απόλυτη διαφάνεια, κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που χτυπά η καρδιά της περιφέρειας: στη δοκιμαζόμενη Θεσσαλία, στους εργάτες γης, στις μονογονεϊκές οικογένειες και στα παιδιά των αγροτών που αριστεύουν. Αυξάνουμε τα τροφεία για τις κατασκηνώσεις των παιδιών και χτίζουμε ένα κράτος που στηρίζει την ελληνική οικογένεια στην πράξη», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις σημαντικότερες τομές της φετινής απόφασης είναι η επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα του προγράμματος παροχής χρηματικών βραβείων, ύψους 1.000 ευρώ, στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες. Το πρόγραμμα, το οποίο το 2025 λειτούργησε σε πιλοτική βάση, καθίσταται πλέον μόνιμος θεσμός για το 2026. Με την παρέμβαση αυτή, η Πολιτεία αναγνωρίζει την προσπάθεια των νέων της υπαίθρου και προσφέρει ένα ουσιαστικό οικονομικό στήριγμα κατά την εισαγωγή τους σε Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετατρέποντας την επιβράβευση της αριστείας σε σταθερό κεκτημένο για την αγροτική οικογένεια. Τα εν λόγω βραβεία θα δοθούν σε 2.106 ωφελούμενους.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο απαντά στις έκτακτες ανάγκες που δημιούργησε η κακοκαιρία Daniel, διπλασιάζοντας τη διάρκεια των προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού ειδικά για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων. Οι ωφελούμενοι στις πληγείσες περιοχές έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως και 12 διανυκτερεύσεις και 11 λούσεις, σε μια κίνηση που συνδυάζει την αναγκαία ανακούφιση των οικογενειών με την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και των τουριστικών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.

Επιπλέον, η νέα απόφαση ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη, εντάσσοντας για πρώτη φορά στους ωφελούμενους τους εργάτες γης, ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), που συμπλήρωσαν τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας εντός του 2025.

Παράλληλα, διευρύνεται η πρόσβαση για τους μονογονείς πατέρες της υπαίθρου, καθώς διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων βραβείων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Τέλος, με στόχο τη βέλτιστη υποστήριξη των παιδιών των αγροτών, προκρίνεται η αύξηση των τροφείων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας.

Το συνολικό πλέγμα δράσεων για το 2026 πλαισιώνεται σταθερά από το εκδρομικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη παρέμβαση κοινωνικής συνοχής για την ελληνική περιφέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ