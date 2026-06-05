Εγένετο Dakos Food Industries: Η νέα ταυτότητα, οι συνέργειες και οι επενδύσεις των 25 εκατ. ευρώ

Τι περιλαμβάνει η επόμενη μέρα για δύο ιστορικές εταιρείες.

Με παρακαταθήκη μια επιχειρηματική διαδρομή 151 ετών, οι αδελφές Αθανασία και Κατερίνα Δάκου, εκπρόσωποι της τέταρτης γενιάς της οικογένειας, ενοποιούν υπό κοινό εταιρικό σχήμα την αλευροποιία και τη μακαρονοποιία και σχεδιάζουν την επόμενη μέρα, με στόχο την αξιοποίηση συνεργειών στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα, την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Επενδύσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ

Η Dakos Food Industries δρομολογεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, ύψους 25 εκατ. ευρώ, έως το 2030, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας, καθώς και τη μείωση της παράγωγης ενέργειας.

Από αυτά, τα 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αλευροβιομηχανία και αφορούν σε κτηριακές αναβαθμίσεις, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός μύλων, επέκταση αποθηκευτικών χώρων, ανανέωση στα σιλό πρώτης ύλης. Τα υπόλοιπα 5 εκατ. ευρώ αφορούν στη δραστηριότητα των ζυμαρικών και στοχεύουν σε αναβάθμιση συσκευασιών και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Μύλοι Δάκοι διαθέτει δύο εργοστάσια ενώ η βιομηχανία ζυμαρικών βρίσκεται στην Εθνική οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Μάλιστα, οι εν λόγω επενδύσεις χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια, καθώς οι διαθέσιμες επιδοτήσεις παραμένουν περιορισμένες λόγω της γεωγραφικής θέσης των εγκαταστάσεων στην Αττική.

Νέες συσκευασίες τον Σεπτέμβριο

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η Ήλιος προχωρά και σε rebranding, με νέες συσκευασίες που θα βρεθούν στα ράφια από τον Σεπτέμβριο. «Θέλουμε να ξανασυστηθούμε στους καταναλωτές και να ξαναγίνουμε ένα love brand», δήλωσε χθες στους εκπροσώπους του Τύπου η Αθανασία Δάκου, τονίζοντας ότι η νέα ταυτότητα επιδιώκει να διαφοροποιηθεί από τα μπλε και κόκκινα χρώματα που κυριαρχούν στην κατηγορία των ζυμαρικών και να προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα στο ράφι.

«Βλέπει» διπλασιασμό εξαγωγών έως το 2030

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής νέας εταιρικής δομής είναι η σημαντική ανάπτυξη των εξαγωγών, οι οποίες σήμερα αντιστοιχούν περίπου στο 21% του κύκλου εργασιών. Στόχος είναι ο διπλασιασμός των εξαγωγών έως το 2030, αξιοποιώντας τόσο την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων συνεργασιών όσο και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Η Ήλιος διαθέτει ήδη παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες και στις πέντε ηπείρους, ενώ επώνυμα προϊόντα της βρίσκονται στα ράφια μεγάλων αλυσίδων του εξωτερικού. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Ιαπωνίας, όπου η εταιρεία ξεκίνησε με μία πιλοτική αποστολή και έναν μόνο κωδικό προϊόντος, καταγράφοντας θετική ανταπόκριση που οδήγησε σε επανάληψη των παραγγελιών. Επόμενες αγορές στόχος είναι η Σαουδική Αραβία και η Ινδία. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις και εκτιμά ότι η είσοδός της σε αυτές τις δύο αγορές θα υλοποιηθεί σε βάθος διετίας.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της εταιρείας το 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2025 ξεπέρασε τα 21 εκατ. ευρώ, ενώ οι δύο εταιρείες απασχολούν από κοινού 140 εργαζόμενους.

«Με την ενοποίηση γίνονται συνέργειες στην παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα και θα έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων κάτω από μια ενιαία οντότητα. Αυτή τη στιγμή απασχολούνται 140 εργαζόμενοι και δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Αντίθετα, στο νέο σχήμα που δημιουργείται θα χρειαστούμε επιπλέον προσωπικό» διαβεβαίωσε η διοίκηση.

«Όχι» στις εξαγορές

Όπως ανέφερε η Κατερίνα Δάκου, από τις 12 βιομηχανίες που δραστηριοποιούνταν στην ελληνική αγορά τη δεκαετία του 1990 έχουν απομείνει σήμερα μόλις τέσσερις, εκ των οποίων μόνο δύο παραμένουν αμιγώς ελληνικές. «Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε αρκετές προτάσεις εξαγοράς, αλλά επιλέγουμε συνειδητά να παραμείνουμε μια ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση χωρίς άλλα σχήματα», τόνισε.

Η ιστορία της οικογένειας Δάκου ξεκινά το 1875 στον χώρο των σιτηρών και της αλευροποιίας. Το 1995 προστέθηκε στον όμιλο η Ήλιος, η οποία σήμερα συμπληρώνει 94 χρόνια παρουσίας στην αγορά, διαθέτοντας παραγωγική δυναμικότητα 29.000 τόνων ετησίως και χαρτοφυλάκιο άνω των 80 κωδικών και σχημάτων ζυμαρικών.