ResilienceTech: Παρουσίασε τον πρώτο flight controller που σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στην Ελλάδα

Τον πρώτο flight controller για UAVs, ο οποίος σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, παρουσίασε η εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας ResilienceTech.

Τον πρώτο flight controller (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πτήσης) για μη επανδρωμένα αεροπορικά συστήματα (UAVs), ο οποίος σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, παρουσίασε η εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας ResilienceTech.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα κρίσιμο υποσύστημα για τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων, το οποίο αναπτύχθηκε με ελληνική τεχνογνωσία και παράγεται σε εγχώριες εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας την παραγωγική δυναμική της χώρας.

Ο νέος flight controller βασίζεται στον επεξεργαστή STM32F722 ARM Cortex-M7 και ενσωματώνει σύστημα μετάδοσης βίντεο χαμηλής ισχύος (VTX), σχεδιασμένο σύμφωνα με επιχειρησιακές απαιτήσεις. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική του επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών μονάδων IMU ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αποστολής, ενώ ο διαχωρισμός του ηλεκτρονικού ελεγκτή ταχύτητας (ESC) σε ανεξάρτητη πλακέτα αποσκοπεί στη βελτίωση της ηλεκτρομαγνητικής συμπεριφοράς, της αξιοπιστίας και της δυνατότητας μελλοντικών αναβαθμίσεων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανάπτυξη του συστήματος επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας σχεδίασης, συναρμολόγησης και ποιοτικού ελέγχου, ενώ εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της εγχώριας τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας.

Η ResilienceTech επισημαίνει ότι η επένδυση στην ανάπτυξη εγχώριων αμυντικών τεχνολογιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη δίνει έμφαση στη στρατηγική αυτονομία και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού.

Σε δήλωσή του, ο Γιάννης Δοξαράς της ResilienceTech ανέφερε ότι στόχος της εταιρείας ήταν να αποδείξει πως κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες μπορούν να σχεδιάζονται, να εξελίσσονται και να παράγονται στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής συμβάλλει στην τεχνολογική ανεξαρτησία, στη δημιουργία εξειδικευμένης γνώσης και στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ