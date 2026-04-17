Με τη συμμετοχή της γερμανικής «DB Engineering & Consulting GmbH» προχώρησε ο διαγωνισμός για τον Technical Manager του πρώην ΟΣΕ, με στόχο να βάλει σε σύγχρονες βάσεις τη λειτουργία του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο ρόλος του συμβούλου. Η core project team και οι επενδύσεις 13 δισ. ευρώ.

Γερμανική «σφραγίδα», όπως και αναμένονταν από την αγορά, θα έχει το εγχείρημα της επίτευξης της επιχειρησιακής ενίσχυσης του φορέα «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» (πρώην ΟΣΕ). Με την εταιρεία «DB Engineering & Consulting GmbH», ή αλλιώς τον όμιλο των Γερμανικών Σιδηρόδρομων της Deutsche Bahn, να είναι «στις ράγες» για την ανάληψη του ρόλου του Technical Manager (TM) με στόχο να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα του ΟΣΕ και να συνδράμει στην επίτευξη της ανάπτυξης διαδικασιών και συστημάτων και την μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σιδηροδρομικού φορέα ενέκρινε προ ημερών το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (προεπιλογής) για την Α’ φάση του κλειστού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου» των «Σιδηροδρόμων Ελλάδα». Βάσει του οποίου, στην επόμενη φάση προκρίθηκε ο φορέας «DB Engineering & Consulting GmbH», που ήταν και ο μόνος ενδιαφερόμενος.

Ο διαγωνισμός

Υπενθυμίζεται ότι είχε προκηρυχθεί, με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους, σχετικός διαγωνισμός στις αρχές Ιανουαρίου για την επιλογή αναδόχου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διενέργεια του μετασχηματισμού του ΟΣΕ, νυν «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας». Από τότε κυκλοφορούσε στην αγορά ότι ο ισχυρότερος «υποψήφιος» ήταν οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (μεταξύ 2-3 ευρωπαϊκών ομίλων), όπως και συνέβη.

Η σύμβαση, πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα ισόχρονης παράταση φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό «επιτήρησης» και επιχειρησιακής ανασυγκρότησης του νέου ΟΣΕ. Με αρχικό προϋπολογισμό 30,97 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που θα διπλασιαστεί με την ενεργοποίηση της προαίρεσης, φτάνοντας στα 61,95 εκατ. ευρώ, ο ιδιώτης τεχνικός σύμβουλος θα υποστηρίξει τον νέο ΟΣΕ στην υλοποίηση επενδύσεων άνω των 13 δισ. ευρώ.

Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για τον καθημερινό συντονισμό των εργασιών της εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, καθώς και για τη διαχείριση κρίσιμων τομέων λειτουργίας.

Η θέση αυτή αναμένεται να φέρει εξειδικευμένα ανώτατα στελέχη και να εισαγάγει διεθνή πρότυπα μεθοδολογίας και διαχείρισης έργων, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των διαδικασιών και των συστημάτων του οργανισμού. Η αποστολή του ΤΜ είναι να ενισχύσει τις καθημερινές σιδηροδρομικές λειτουργίες της εταιρείας - από τη διαχείριση κυκλοφορίας και τη συντήρηση, έως την ασφάλεια, τον ψηφιακό έλεγχο και την παρακολούθηση επιδόσεων - επιτρέποντας στους Σιδηροδρόμους Ελλάδος Μ.Α.Ε. να παρέχουν δίκτυο ασφαλές, αξιόπιστο και αποδοτικό για όλους τους χρήστες.

Ο σκοπός της σύμβασης είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής, τεχνικής και οργανωτικής λειτουργίας της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., ώστε η εταιρεία να ανταποκρίνεται πλήρως στα πρότυπα ενός σύγχρονου, αποδοτικού, ασφαλούς και ψηφιακά εξελιγμένου Ευρωπαϊκού Διαχειριστή Υποδομής.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος (Technical Manager) θα υποστηρίζει την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. ώστε να:

• επιτυγχάνει συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες για την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και τη συντήρηση,

• επιτυγχάνει τους επιχειρησιακούς στόχους και στόχους απόδοσης που τίθενται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης 2025–2034,

• εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό οργανωτικό μοντέλο και επιχειρησιακό πλαίσιο, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και,

• καθιερώσει μία βιώσιμη κουλτούρα ασφάλειας, λογοδοσίας και συνεχούς βελτίωσης.

Τι θα κάνει ο Technical Manager

Για την επιχειρησιακή υλοποίηση του μετασχηματισμού της νέας εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.», το Ελληνικό Δημόσιο επιδιώκει τη συνεργασία με Ευρωπαϊκό Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής ή με κρατικό σιδηροδρομικό όμιλο που περιλαμβάνει τέτοιο φορέα ή με εξειδικευμένη θυγατρική εταιρεία του εν λόγω ομίλου, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, επιχειρησιακής ενίσχυσης και μεταφοράς γνώσης.

Ο συνεργαζόμενος φορέας θα λειτουργεί ως Στρατηγικός Εταίρος Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακής Ενίσχυσης (Technical Manager - ΤΜ), ο οποίος θα συνεισφέρει:

• υποστήριξη στον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών σε επίπεδο Διαχειριστή Υποδομής,

• ενσωματωμένη τεχνογνωσία και εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία στη λειτουργία, διακυβέρνηση και επιχειρησιακή ωρίμανση Διαχειριστών Υποδομής,

• καθοδήγηση για την πλήρη υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών σε θέματα ασφάλειας, συντήρησης, λειτουργίας, διαχείρισης κινδύνων και διαλειτουργικότητας καθώς και της διαχείρισης Τροχαίου Υλικού,

• μεταφορά γνώσης και ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) προς το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, και,

• συμβολή στη διαμόρφωση διαδικασιών, εργαλείων και μηχανισμών παρακολούθησης για την επίτευξη επιχειρησιακής ωριμότητας.

Ο Εταίρος Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακής Ενίσχυσης (Τεχνικός Διαχειριστής - Technical Manager - ΤΜ) θα αναπτύξει μικτή επιχειρησιακή ομάδα εργασίας με στελέχη της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» και θα συμβάλει στη συστηματική υποστήριξη όλων των κρίσιμων λειτουργιών κατά τη μεταβατική περίοδο ενίσχυσης και ωρίμανσης του νέου Διαχειριστή Υποδομής.

Η Core Project Team

Ο Τεχνικός Σύμβουλος (Technical Manager - ΤΜ) θα συγκροτήσει Κεντρική Επιχειρησιακή Ομάδα (Core Project Team) αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη σε Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής ή/και σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή/και σε σιδηροδρομικά έργα. Τα στελέχη της κεντρικής ομάδας έργου (core team) θα έχουν καθημερινή φυσική παρουσία στην έδρα, σε τοπικά γραφεία ή στο πεδίο (σταθμοί, γραμμές, κέντρα ελέγχου, εργοτάξια συντήρησης) των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Μ.Α.Ε.

Τα στελέχη θα είναι ενσωματωμένα στις βασικές λειτουργίες της εταιρείας και θα συνεργάζονται άμεσα με τις οργανωτικές μονάδες για την ενίσχυση της λειτουργικής ικανότητας, την υιοθέτηση βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης στο νέο ενιαίο σχήμα. Ο ΤΜ θα διαθέτει επίσης Συμπληρωματικούς Επιχειρησιακούς Πόρους (Πρόσθετη ομάδα / Additional Project Team), οι οποίοι θα αναπτύσσονται στο πεδίο ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες που καθορίζονται από τον Αναθέτοντα Φορέα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ευελιξία, επιχειρησιακή συνέχεια και άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες δεξιότητες που δεν υπάρχουν σήμερα στον ελληνικό Διαχειριστή Υποδομής.

Ο TM θα λειτουργεί ως ενσωματωμένος επιχειρησιακός εταίρος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Μ.Α.Ε., με ρόλο συνεχιζόμενης λειτουργικής καθοδήγησης (embedded operational leadership), διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία αποκτά και εφαρμόζει, σε πραγματικό χρόνο, τις διαδικασίες και τις ικανότητες που απαιτούνται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για έναν σύγχρονο και αξιόπιστο Ευρωπαίο Διαχειριστή Υποδομής.

Οι επενδύσεις 13 δισ. ευρώ και τα έργα - προτεραιότητας

Όπως αναφέρονταν και στην προκήρυξη, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. διαχειρίζονται επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τα 13 δισ. ευρώ, με περισσότερα από 180 έργα υπό μελέτη, κατασκευή ή εκσυγχρονισμό, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Συνοχής (ΕΣΠΑ), το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και λοιπά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο οργανώνεται γύρω από δύο Διαδρόμους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T - Core): Διάδρομος 1 - WBEM (Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ειδομένη/Προμαχώνας) - τμήμα του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων - Ανατολικής Μεσογείου και Διάδρομος 2 - BBA (Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη - Πύθιο - Ορμένιο) - τμήμα του Διαδρόμου Βαλτικής - Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου.

Στα έργα προτεραιότητας για την περίοδο 2026-2030 περιλαμβάνονται:

• Ολοκλήρωση ανάπτυξης ERTMS (ETCS Level 1 και GSM-R) στον άξονα Αθήνα-ΘεσσαλονίκηΠρομαχώνας.

• Ηλεκτροκίνηση και αναβαθμίσεις στο Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, Θεσσαλονίκη-Στρυμώνας και Αλεξανδρούπολη-Πύθιο-Ορμένιο.

• Ολοκλήρωση αποκατάστασης του δικτύου Θεσσαλίας (Λάρισα-Βόλος, ΠαλαιοφάρσαλοςΚαλαμπάκα).

• Ολοκλήρωση του τμήματος Ρίο-Νέο Λιμάνι Πάτρας και επεκτάσεις προαστιακού προς Λαύριο και Δυτική Θεσσαλονίκη.

• Αναβάθμιση του τμήματος ΣΚΑ-Οινόη-Τιθορέα και εκσυγχρονισμός του Κεντρικού Σταθμού Αθηνών.

• Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Συντήρησης και των Συμβάσεων SLA Συντήρησης.

• Θέση σε λειτουργία του railway.gov.gr ως πλατφόρμας πραγματικού χρόνου επιχειρησιακής και περιουσιακής παρακολούθησης.

• Ενσωμάτωση predictive maintenance, digital twins και GIS συστημάτων στην καθημερινή λειτουργία.