Η Zalando αναπτύσσεται δυναμικά στην ελληνική αγορά λανσάροντας το Partner Program

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική της δέσμευση στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος μόδας της.

Η Zalando, ο κορυφαίος ευρωπαϊκός online προορισμός μόδας, έπειτα από την επιτυχημένη είσοδο της στην Ελλάδα το 2025, ανακοινώνει επίσημα το Partner Program. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς την υλοποίηση του οράματός της, να γίνει ένας πανευρωπαϊκός online προορισμός μόδας. Μέσα από την ένταξη των τοπικών brands, η Zalando ενισχύει περεταίρω την παρουσία της στην Ελλάδα, αυξάνοντας ταυτόχρονα την online ανταγωνιστικότητα της.

Το Partner Program αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού μοντέλου της Zalando, σχεδιασμένο να υποστηρίζει τους συνεργάτες στην επέκταση της ψηφιακή τους παρουσίας σε όλη την Ευρώπη. Βασική αρχή του προγράμματος είναι η αυτονομία, καθώς τα brands διατηρούν πλήρη έλεγχο στα προϊόντα που επιλέγουν να εντάξουν στη πλατφόρμα, το περιεχόμενο, αλλά και τις τιμές τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνεργάτες μπορούν να διασφαλίζουν μια συνεπή στρατηγική τιμολόγησης σε όλα τα κανάλια πώλησης.

Για την υποστήριξη των συνεργατών που εντάσσονται στο Partner Program, η Zalando λανσάρει επίσης το Zalando Fulfillment Solutions (ZFS), το οποίο τους επιτρέπει να αξιοποιούν το εκτεταμένο ευρωπαϊκό δίκτυο logistics της εταιρείας. Η ενσωμάτωση του ZFS επιτρέπει την παράδοση προϊόντων από διαφορετικούς προμηθευτές σε μία ενιαία αποστολή, μειώνοντας έτσι το κόστος αποστολής και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Ο Daniel Roginski, General Manager Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που περνάμε στην επόμενη φάση της ανάπτυξής μας στην Ελλάδα. Πιστεύουμε στη δύναμη μιας συνδεδεμένης Ευρώπης και με το λανσάρισμα του Partner Program, δεν διευρύνουμε μόνο την εμβέλειά μας, αλλά επενδύουμε στο μέλλον της μόδας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε διεθνείς και τοπικούς συνεργάτες τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτυχθούν, ενώ παράλληλα να παρέχουμε στους καταναλωτές μια πλατφόρμα επιλογών που αντικατοπτρίζει το τοπικό στυλ».

Για τους καταναλωτές, το λανσάρισμα του Partner Program σημαίνει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων που ξεπερνά τα 200.000 είδη. Στους διεθνείς συνεργάτες της Zalando συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι Nike, Adidas και New Balance. Τα προϊόντα των συνεργατών εντάσσονται στην τεχνολογικά εξελιγμένη εμπειρία αγορών της Zalando, η οποία περιλαμβάνει το AI Assistant που παρέχει προσωποποιημένες συμβουλές στα ελληνικά, καθώς και το εργαλείο Trend Spotter που αναδεικνύει τις αναδυόμενες τοπικές και παγκόσμιες τάσεις.