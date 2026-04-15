Κύπρος: Ένταση στη Νεκρή Ζώνη ανάμεσα σε δυνάμεις του ΟΗΕ και την τουρκική πλευρά

Αυξημένες εντάσεις τις τελευταίες ώρες, στη Νεκρή Ζώνη κοντά στο μικτό χωριό Πύλα βιώνει η Κύπρος, ακόλουθα κινήσεων της τουρκικής πλευράς τις τελευταίες ημέρες, κατόπιν διαξιφισμού με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ (Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο).

Όπως αναφέρει το reader.gr, στην ευρύτερη περιοχή μεταφέρθηκαν 15 άρματα μάχης, ενώ ενισχυμένη είναι και η παρουσία δυνάμεων των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα, στην περιοχή έφτασαν δεκάδες μέλη της λεγόμενης «αστυνομίας» με πολιτική περιβολή, ενώ σε κοντινό σημείο τοποθετήθηκε τουρκική σημαία.

Κύπρος: Πώς πυροδοτήθηκε η ένταση

Είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων στα Κατεχόμενα και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Στην περιοχή της Πράσινης Γραμμής παραμένουν οχήματα της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, καθώς και οχήματα της λεγόμενης «αστυνομίας» του ψευδοκράτους. Η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει ενισχυθεί με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω έντασης.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες ο τουρκικός κατοχικός στρατός είχε εισβάλει στη νεκρή ζώνη, με «αστυνομική παρουσία», παρεμποδίζοντας τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας να επισκεφθούν βουστάσια, στα οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να μεταδόθηκε αρχικά ο ιός του αφθώδους πυρετού από τα κατεχόμενα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ελεύθερες περιοχές.

Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, το θέμα χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή οποιωνδήποτε τετελεσμένων.

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, Κασίμ Ντιανί, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στην περιοχή της Πύλας, με σεβασμό στην εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο εκπρόσωπος Τύπου Αλίμ Σιντίκ δήλωσε στον «Φιλελεύθερο» ότι η κατάσταση στο οροπέδιο της Πύλας είναι ήρεμη. Όπως ανέφερε, ειρηνευτικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή, έχουν εντείνει τις περιπολίες τους και διατηρούν ορατή παρουσία μετά τη διαπίστωση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακών δυνάμεων στη νεκρή ζώνη.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επανέλαβε ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρουσία ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της αποστολής. Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιδιώκοντας την αποκατάσταση του πρότερου καθεστώτος και τη διατήρηση της σταθερότητας.