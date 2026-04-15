Wall Street: «Φλερτάρει» με ρεκόρ ο S&P 500

Νέα άνοδος καταγράφεται στη Wall Street την Τετάρτη με τον S&P 500 να προσεγγίζει το ιστορικό υψηλό του καθώς οι επενδυτές ευελπιστούν πως θα υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Dow Jones χάνει 0,21% στις 48.433 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,10% στις 6.973 μονάδες (πλησιάζοντας το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ των 7.002,28 μονάδων στις 28/1 - έχει «κλειδώσει» τις 6.978,60 μονάδες στις 27/1) και ο Nasdaq προσθέτει 0,44% στις 23.743 μονάδες.

Ο διευρυμένος δείκτης διέγραψε τις απώλειές του από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και κατευθύνεται προς τη 10η συνεχόμενη κερδοφόρα συνεδρίασή του, μαζί με τον τεχνοβαρή δείκτη. Στο ταμπλό, ξεχωρίζει η Broadcom με ράλι 2,61% μετά την επέκταση της συνεργασίας της με τη Meta για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων τσιπ χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της.

Η όρεξη των επενδυτών για ρίσκο έχει ανοίξει λόγω της πιθανότητας υλοποίησης μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι «μας έχει καλέσει η άλλη πλευρά». «Θα ήθελαν πολύ να κάνουμε ένα deal» πρόσθεσε ενώ ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται υπό συζήτηση.

Τίποτα δεν έχει προγραμματιστεί επίσημα ακόμη, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε ελπίδα στους επενδυτές ότι ο πόλεμος μπορεί να μην διαρκέσει για πολύ ακόμα, λέγοντας σε συνέντευξή του στο Fox Business ότι η σύγκρουση με το Ιράν είναι «πολύ κοντά στο τέλος», ισχυριζόμενος για άλλη μια φορά ότι η Τεχεράνη θέλει πολύ να «κάνει μια συμφωνία» με την Ουάσιγκτον.

«Δεν νομίζω ότι έχουμε τελειώσει ακόμα με τη σύγκρουση. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη πολλές ανησυχίες», υπογράμμισε ο Μπρεντ Σούτε, επικεφαλής επενδύσεων στην Northwestern Mutual Wealth Management, «Τούτου λεχθέντος, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές μακροπρόθεσμες ευκαιρίες σε πράγματα που δεν έχουν πάει τόσο καλά τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη στενή αγορά που είχαμε, στις οποίες μπορούν να βασιστούν οι επενδυτές», συμπλήρωσε.