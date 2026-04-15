11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Πλούσια ατζέντα με περισσότερες από 200 συζητήσεις

Ποιοι θα βρίσκονται φέτος στους Δελφούς.

Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια πραγματικότητα μετασχηματίζεται με καταιγιστικούς ρυθμούς, το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026 στην πόλη των Δελφών.

Η φετινή διοργάνωση με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου), φέρνει στο επίκεντρο τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ετών: από τις πολεμικές συγκρούσεις σε Ιράν και Ουκρανία και τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται, έως τις ενεργειακές προκλήσεις και τις ριζικές αλλαγές που επιφέρει στην οικονομία, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών περιλαμβάνει περισσότερες από 200 συζητήσεις, 25 κλειστές συνεδριάσεις και έξι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή 1.200 ομιλητών. Μεταξύ αυτών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Το Φόρουμ θα επικεντρωθεί στις τεχνολογικές αλλαγές, την κλιματική κρίση και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο γεωπολιτικό πεδίο με έμφαση στις σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Με τη συμβολή περισσότερων από 51 διεθνών δεξαμενών σκέψης (think tanks) και οργανισμών που συμμετέχουν ως σύμβουλοι προγράμματος όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Chatham House, το London School of Economics, το Warsaw Security Forum, το Heritage Foundation και το Atlantic Council, το Φόρουμ θα χαρτογραφήσει τις λύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του «σοκ» της νέας πραγματικότητας που αλλάζει συνεχώς.

Διάλογοι για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Την έναρξη του Φόρουμ θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ την ολομέλεια της πρώτης ημέρας θα κλείσει ο διάλογος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Antonio Costa. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί σειρά συζητήσεων , μεταξύ κορυφαίων υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης και Ευρωπαίων Επιτρόπων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης θα συνομιλήσει με τον Επίτροπο Οικονομικών και Παραγωγικότητας Vladis Dombrovskis. O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο τη Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Teresa Ribera. O Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα. Στις συζητήσεις του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα συμμετάσχουν επίσης η Επίτροπος για τη Διεύρυνση της ΕΕ, Marta Kos, ο Επίτροπος για την Αλιεία και του Ωκεανούς, Κώστας Καδής και η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Dubravka Šuica.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης θα συζητήσει για το αναπτυξιακό μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Mathias Cormann. Ακόμη, στο Φόρουμ συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Pierre Gramegna, οι Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκης Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Gelsomina Viglioti και Ιωάννης Τσακίρης, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Διεθνείς Πολιτικές Προσωπικότητες και Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι

Για μια ακόμη χρονιά, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών φιλοξενεί κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας Alar Karis, το μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Željka Cvijanović, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Edi Rama και η Αυτού Εξοχότητα Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό.

Ακόμη το «παρών» στο Φόρουμ θα δώσουν περισσότεροι από 20 εν ενεργεία υπουργοί απ’ όλο τον κόσμο, αλλά και προσωπικότητες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην διεθνή πολιτική σκηνή, όπως ο 11ος Πρόεδρος της Τουρκίας, Abdullah Gül, o πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ehud Olmert, οι πρώην Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy και Charles Michel και ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Paolo Gentiloni.

Η Ελληνική Συμμετοχή

Όπως κάθε χρόνο, η ελληνική πολιτική ηγεσία θα δώσει δυναμικό «παρών». Στις συζητήσεις θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Επίσης θα παραστούν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτειακής και πολιτικής ζωής της χώρας όπως o Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρώην ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος, o πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και o πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ακαδημαϊκοί, Στοχαστές και Προσωπικότητες Διεθνούς Κύρους

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα φιλοξενήσει και φέτος διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτικής ανάλυσης, της οικονομίας, της επιστήμης και της διεθνούς επιχειρηματικής σκηνής, οι οποίες συμβάλλουν με το έργο, την εμπειρία και τη δημόσια παρουσία τους στον διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Ανάμεσά τους, ενδεικτικά, θα συμμετάσχουν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Στάθης Καλύβας, ο Καθηγητής στο Sciences Po και Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ Λουκάς Τσούκαλης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, ο Senior Managing Director της JP Morgan Θοδωρής Γιατράκος, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο ομότιμος καθηγητής και πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Χρήστος Ροζάκης,ο Πρόεδρος του The American College of Greece Edward C. Wingenbach, καθώς και ο Διευθυντής του Institute of Global Affairs και Καθηγητής στο American College of Greece Κωνσταντίνος Φίλης.