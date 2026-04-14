Credia Bank: Στο 40,73% και 29,36% τα ποσοστά Thrivest και Υπερταμείου μετά την ΑΜΚ

Στο 29,36% υποχώρησε το ποσοστό του Υπερταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο της Credia Bank σε συνέχεια της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 29.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στο 29,36% υποχώρησε το ποσοστό του Υπερταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο της Credia Bank σε συνέχεια της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 29.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Αντίστοιχα, το ποσοστό της Thrivest συρρικνώθηκε στο 40,73%. Αναλυτικότερα:

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 375.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης, κατά την 08.04.2026 (ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των ανωτέρω νέων κοινών μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών):

1. Το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η ΕΕΣΥΠ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 29,36%, το οποίο αντιστοιχεί σε 585.074.648 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.993.012.407 ενώ πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 36,16%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 585.074.648 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου μετοχών 1.618.012.407.

2. Το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Thrivest Holding Ltd. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 40,73%, το

οποίο αντιστοιχεί σε 811.789.871 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.993.012.407 ενώ πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 50,17%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 811.789.871 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου μετοχών 1.618.012.407.