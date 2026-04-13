Goldman Sachs: Ρεκόρ κερδών λόγω trading μετοχών στο α' τρίμηνο

Tα υψηλότερα τριμηνιαία της κέρδη των τελευταίων πέντε ετών ανακοίνωσε η Goldman Sachs, καθώς οι επιδόσεις-ρεκόρ στο trading μετοχών αντιστάθμισαν την απροσδόκητη πτώση στα έσοδα από σταθερό εισόδημα. Η αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε οικονομικά μεγέθη α' τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες με υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές εργασίες.

Ειδικότερα, ο επενδυτικός οίκος ανακοίνωσε κέρδη 17,55 δολάρια ανά μετοχή έναντι εκτίμησης 16,49 δολαρίων της LSEG και έσοδα 17,23 δισ. δολάρια έναντι πρόβλεψης για 16,97 δισ. δολάρια. Η τράπεζα δήλωσε ότι τα κέρδη αυξήθηκαν 19% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα 5,63 δισ. δολάρια ενώ ο τζίρος αυξήθηκε 14% στα 17,23 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το CΝBC.

Τα έσοδα από trading μετοχών αυξήθηκαν 27% στα 5,33 δισ. δολάρια, ή περίπου 420 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την εκτίμηση της StreetAccount, λόγω της αυξανόμενης χρηματοδοτικής δραστηριότητας σε πελάτες hedge funds στον τομέα της κύριας χρηματιστηριακής της δραστηριότητας. Αντίθετα, ο τομέας σταθερού εισοδήματος, νομισμάτων και εμπορευμάτων κινήθηκε κάτω από τις προσδοκίες, καταγράφοντας πτώση 10% στα έσοδα, στα 4 δισ. δολάρια, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση.

Τα τέλη επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 48% στα 2,84 δισ. δολάρια, περίπου 340 εκατ. δολάρια περισσότερα από το αναμενόμενο, λόγω της αύξησης των εσόδων από συμβουλευτικές υπηρεσίες από ολοκληρωμένες συναλλαγές συγχωνεύσεων. Το τμήμα διαχείρισης assets και πλούτου σημείωσε αύξηση 10% στα έσοδα στα 4,08 δισ. δολάρια στο τρίμηνο, κατά 140 εκατ. δολάρια κάτω από τις προσδοκίες.

Τα γεγονότα που επηρεάζουν την τιμή των εμπορευμάτων - όπως η σύγκρουση στο Ιράν - μπορούν μερικές φορές να αναγκάσουν τους εταιρικούς πελάτες να αποσυρθούν, κάτι που θα μπορούσε να απειλήσει μελλοντικές συμφωνίες στις κεφαλαιαγορές, όπως συγχωνεύσεις ή έκδοση ομολόγων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στην αυξανόμενη μεταβλητότητα «εν μέσω της ευρύτερης αβεβαιότητας» της περιόδου.

«Η Goldman Sachs σημείωσε πολύ ισχυρή απόδοση για τους μετόχους μας αυτό το τρίμηνο, ακόμη και όταν οι συνθήκες της αγοράς έγιναν πιο ασταθείς», υπογράμμισε ο CEO, ενώ έσπευσε να συμπληρώσει πως: «το γεωπολιτικό τοπίο παραμένει πολύ περίπλοκο - επομένως η πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνου πρέπει να παραμείνει βασική για τον τρόπο που λειτουργούμε».