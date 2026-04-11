Οι μεγάλες business στην αγορά καλλυντικών

Ξεπερνά τα 1,7 δισ. ευρώ σε αξία η ελληνική βιομηχανία καλλυντικών, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια. Μεγάλες οι προοπτικές του κλάδου, έντονη η κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Ποιοι όμιλοι σκέφτονται να επενδύσουν στον χώρο.

Πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις παρουσιάζει η ελληνική βιομηχανία καλλυντικών, διεκδικώντας περίοπτη θέση στον χάρτη που περιλαμβάνει τους πιο δυναμικούς κλάδους της εγχώριας επιχειρηματικότητας.

Με αξία 1,714 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1,6% της ευρωπαϊκής αγοράς καλλυντικών, η ελληνική βιομηχανία καλλυντικών κινείται σε ανοδική τροχιά, ενώ εμφανίζει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Ποιοι παίκτες «καλοβλέπουν» την αγορά καλλυντικών

Μπροστά σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, ισχυροί όμιλοι και ηχηρά ονόματα του εγχώριου retail, δεν μπορούν να σταθούν ασυγκίνητοι.

Για του λόγο το αληθές, δρομολογούν σημαντικά επενδυτικά πλάνα, τα οποία σηματοδοτούν το «άνοιγμά» τους στην αγορά καλλυντικών.

Έρχεται το πρώτο αυτόνομο κατάστημα «attica beauty»

Μέσα στο 2026 αναμένεται η λειτουργία του πρώτου αυτόνομου καταστήματος «attica beauty». Το πρώτο «attica beauty» θα βρίσκεται στο Athens Mall και θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω διείσδυση της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα του ομίλου Ideal Holdings στον χώρο των καλλυντικών.

Η Αττικά Πολυκαταστήματα, η οποία δεν αποκλείεται σύντομα να πάρει τον δρόμο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, ποντάρει για το μέλλον σε υψηλές επιδόσεις με νέα καταστήματα, είσοδο σε νέες κατηγορίες, νέα brands, ψηφιακή αναβάθμιση, αλλά και περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη σε όλα τα κανάλια. Μέσα σε αυτό το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνεται και το πρώτο αυτόνομο κατάστημα «attica beauty».

Στο «κάδρο» της Intrafashion μπαίνουν και τα καλλυντικά

Ακόμη πιο ψηλά θέτει τον πήχη της ανάπτυξής του ο ελληνικός όμιλος Intrafashion, με σημαντικό αποτύπωμα στον εγχώριο κλάδο της ένδυσης. Γνωστός για το αναγνωρισμένο brand Pink Woman, καθώς και για την εξαγορά της Bodytalk το περασμένο καλοκαίρι, ο όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο εισόδου του και σε έναν επιπλέον κλάδο και δη των καλλυντικών.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπούμε στα καλλυντικά» αποκάλυπτε στα τέλη του 2025 στους εκπροσώπους του Τύπου ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Δημήτρης Ματεμτζής.

Όραμα του κ. Ματεμτζή αποτελεί η δημιουργία ενός ελληνικού οικοσυστήματος μόδας. «Δεν θέλω να αντιπροσωπεύω μάρκες ελληνικές ή του εξωτερικού σαν αντιπρόσωπος. Θέλω να κατέχω την ιδιοκτησία», εξηγούσε τότε. Το δε οικοσύστημα μόδας που οραματίζεται ο ίδιος θα έχει ως βάση το αναπτυξιακό μοντέλο που υιοθετεί ο όμιλος Inditex - γνωστός για το εμπορικό σήμα Zara - και το οποίο τον έχει καταστήσει τον «βασιλιά» της μόδας παγκοσμίως. Το αναπτυξιακό μοντέλο των Zara στηρίζεται άλλωστε στην πλήρη ιδιοκτησία των brands ενώ επικεντρώνεται στον έλεγχο της παραγωγής και τη δυναμική εκτός συνόρων επέκταση.

Καλλυντικά με νερό Σουρωτή

Την είσοδό της στην κατηγορία των καλλυντικών πραγματοποίησε πρόσφατα η Σουρωτή AE, η εταιρεία εμφιάλωσης και εμπορίας του μεταλλικού νερού Σουρωτή που ανήκει στον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Το άνοιγμά της στη νέα κατηγορία έγινε με την κυκλοφορία ενός ελληνικού προϊόντος περιποίησης που έχει ως βάση του το νερό που αναβλύζει από την Ιαματική πηγή Σουρωτή στη Βόρεια Ελλάδα.

Με την κίνηση αυτή, η ιστορική εταιρεία με πορεία μεγαλύτερη του ενός αιώνα επεκτείνει έτι περαιτέρω τις δραστηριότητές της πέραν των κλάδου του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών όπου είχε παρουσία μέχρι πρότινος.

Η ακτινογραφία της ελληνικής αγοράς καλλυντικών

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλυντικών (Cosmetics Europe), τα οποία παρουσιάστηκαν πρόσφατα στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στη χώρα μας ανέρχεται στα 165 ευρώ, χαμηλότερα έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου που κυμαίνεται πέριξ των 183 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες των προϊόντων, η περιποίηση δέρματος είναι κυρίαρχη, καταλαμβάνοντας το 42,5% της αγοράς. Ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με 22%, τα διακοσμητικά καλλυντικά με 13,2%, τα προϊόντα καθημερινής υγιεινής με 12,9% και τα αρώματα με 9,4%.

Σημαντική, δε, είναι και η πορεία των εξαγωγών. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2024 σημειώθηκε αύξηση 6,4% έναντι του 2023, σε μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τον ισχυρό διεθνή προσανατολισμό των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία καλλυντικών.

Από πού ψωνίζουμε καλλυντικά

Με τον κλάδο να βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κανάλια διανομής.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων Circana, συνολικά στον κλάδο των σούπερ μάρκετ -ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα - η κατηγορία των καλλυντικών «γράφει» πωλήσεις 596 εκατ. ευρώ, ήτοι μια αύξηση της τάξης του 1,7% σε σχέση με το 2024. Μερίδιο 28,8% καταλαμβάνουν προϊόντα ομορφιάς και αντηλιακά, 28,2% περιποίησης μαλλιών και styling, 27,8% περιποίησης δέρματος και 15,2% προϊόντα στοματικής υγιεινής.

Στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ οι πωλήσεις καλλυντικών ανέρχονται στα 10 εκατ. ευρώ. Μερίδιο 36,8% καταλαμβάνει η κατηγορία περιποίησης δέρματος, 27,2% περιποίησης μαλλιών και styling, 18,9% τα προϊόντα ομορφιάς και αντιηλιακά και 17,2% τα προϊόντα στοματικής υγιεινής.

Στα ηλεκτρονικά φαρμακεία η κατηγορία των καλλυντικών αποτιμάται στα 114 εκατ. ευρώ, σε μια αύξηση της τάξης του 4,6% σε σχέση με το 2024. Κυριαρχούν τα προϊόντα περιποίησης δέρματος με μερίδιο 57,5% των συνολικών πωλήσεων και ακολουθούν τα προϊόντα ομορφιάς και αντιηλιακά (23,4%), τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και styling (10,1%) και προϊόντα στοματικής υγιεινής (9,1%).

«Ο κλάδος των καλλυντικών στην Ελλάδα συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά, ενισχύοντας την καινοτομία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα» δήλωνε πρόσφατα ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων, Χρήστος Στανίτσας, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ακόμα προκλήσεις, ρυθμιστικά θέματα, αυξημένο κόστος, ανταγωνισμός και διεθνείς πιέσεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις του κλάδου.

