ΡΑΑΕΥ: Δεν αλλάζουν τα συμβόλαια ρεύματος - Στο τελικό στάδιο η απόφαση για τα τιμολόγια

Καθοριστικές διευκρινίσεις προκύπτουν για το πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις προμήθειας και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές στην αγορά.

Σαφές μήνυμα για τη σταθερότητα των συμβολαίων ρεύματος και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς έστειλε η κ. Ειρήνη Ιακωβίδου, Διευθύντρια Ρύθμισης και Εποπτείας Αγορών Λιανικής και Προστασίας Καταναλωτών της ΡΑΑΕΥ, μιλώντας χθες στο 7ο Power & Gas Forum που διοργάνωσε το energypress.gr.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις δεν αλλάζουν, ενώ οι όποιες μεταβολές στις τιμές αφορούν αποκλειστικά νέα συμβόλαια, ενώ –όπως ανέφερε– η αγορά εμφανίζεται πλέον σαφώς πιο «θωρακισμένη» σε σχέση με την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα, ανατρέχοντας στην ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι «το 2022 μας βρήκε απροετοίμαστους» και όπως υπογράμμισε, το σοκ εκείνης της περιόδου ανέδειξε την έντονη έκθεση της ελληνικής αγοράς στη μεταβλητότητα της χονδρεμπορικής και τις δυσκολίες διαχείρισης του κινδύνου τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους καταναλωτές. Σήμερα, ωστόσο, «είναι σαφές ότι έχουν χτιστεί περισσότερες ασφάλειες», με την εικόνα να είναι «σαφώς βελτιωμένη», όπως τόνισε.

«Κλειδωμένα» τα συμβόλαια - Τι αλλάζει στις τιμές

Η κ. Ιακωβίδου στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των συμβάσεων και των τιμών, δίνοντας σαφείς διευκρινίσεις για το τι ισχύει σήμερα στην αγορά προμήθειας και πώς προστατεύονται οι καταναλωτές. Όπως ανέφερε, το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο θέτει σαφή όρια στις παρεμβάσεις των προμηθευτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις προμήθειας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παρέμβασης από τους προμηθευτές.

«Οι υφιστάμενες συμβάσεις δεν θα τροποποιηθούν μονομερώς από τους προμηθευτές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «παραμένουν και θα παραμείνουν όπως είναι», επεσήμανε. Όπως εξήγησε, οι αλλαγές που ήδη παρατηρούνται στην αγορά αφορούν στις νέες συμβάσεις, κάτι που σημαίνει ότι οι μεταβολές στις τιμές δεν μετακυλίονται στα ενεργά συμβόλαια, αλλά ενσωματώνονται στα νέα προϊόντα που προσφέρονται.

Διαφάνεια, πρότυπα και ενεργός καταναλωτής

Η βελτίωση της εικόνας της αγοράς αποδίδεται σε μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, με αιχμή τη διαφάνεια, την ενίσχυση της εποπτείας και τη σαφέστερη αποτύπωση των προϊόντων προμήθειας.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη βελτίωση, σύμφωνα με την κ. Ιακωβίδου, έπαιξαν οι παρεμβάσεις στη διαφάνεια και την εποπτεία της αγοράς. Όπως ανέφερε, έχουν θεσπιστεί ενιαία πρότυπα για συμβάσεις και λογαριασμούς, ώστε να αποτυπώνονται όλες οι πληροφορίες με έναν ενιαίο τρόπο από όλους τους προμηθευτές, ενώ έχει αναπτυχθεί και εργαλείο σύγκρισης τιμών που δίνει στον καταναλωτή μια πραγματική δυνατότητα επιλογής.

Οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με την ίδια να σημειώνει ότι «είναι πιο ενημερωμένοι και πιο απαιτητικοί».

Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ έχει προχωρήσει σε πλήρη καταγραφή και έλεγχο των προϊόντων και των συμβάσεων και εφαρμόζει προληπτική εποπτεία, δίνοντας σαφείς κανόνες προς τους προμηθευτές.

«Η ανθεκτικότητα δεν χτίζεται με παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά με κανόνες και με εποπτεία», υπογράμμισε.

Στο τελικό στάδιο η «ομπρέλα» για τα τιμολόγια – Τι αλλάζει

Αναφερόμενη στη νέα ρυθμιστική παρέμβαση για τα τιμολόγια, σημείωσε ότι η σχετική απόφαση βρίσκεται ήδη στο στάδιο του νομικού ελέγχου και της καθαρογραφής.

Πρόκειται, όπως εξήγησε, για μία «απόφαση-ομπρέλα» που ενοποιεί και επικαιροποιεί το σύνολο των κατευθύνσεων της ΡΑΑΕΥ, καθώς ο ισχύων Κώδικας Προμήθειας του 2013 δεν αντανακλά πλέον την πραγματικότητα της αγοράς.

Η νέα προσέγγιση ενοποιεί το πλαίσιο για όλα τα προϊόντα, επικαιροποιεί τις συμβάσεις και τους λογαριασμούς, καθιερώνει τον χρωματικό κώδικα και θέτει κανόνες για την εμπορική ονομασία και τη διαφήμιση των προϊόντων.

Σε σχέση με τη δημόσια διαβούλευση, σημείωσε ότι «δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές», με πιο σημαντική βασική διαφοροποίηση το χρώμα των ευέλικτων τιμολογίων, που – όπως είπε – «δεν είναι πλέον κόκκινο αλλά γαλάζιο», μετά από παρατηρήσεις της αγοράς.

Τα ευέλικτα τιμολόγια και η εκκρεμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ευέλικτα τιμολόγια, τα οποία – όπως εξήγησε – είναι προϊόντα σταθερής τιμολόγησης, όπου η τιμή δεν συνδέεται με τη χονδρεμπορική αγορά, αλλά περιλαμβάνουν ένα ευέλικτο στοιχείο, γνωστό στον καταναλωτή από την αρχή.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο πεδίο παραμένει ανοιχτό, καθώς συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ACER, με την ίδια να σημειώνει ότι αναμένονται κατευθύνσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το τελικό πλαίσιο.

«Για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα τεθεί εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση», διευκρίνισε.

Πώς μεταφράζεται στην πράξη για τις τιμές - Ο ρόλος των νέων συμβάσεων

Οι επισημάνσεις της ΡΑΑΕΥ έρχονται σε μια συγκυρία όπου η λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει εκ νέου μεταβολές, ακολουθώντας – με χρονική υστέρηση– τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Στην πράξη, το πλαίσιο που περιέγραψε η κ. Ιακωβίδου διαμορφώνει μια σαφή διάκριση: τα υφιστάμενα συμβόλαια παραμένουν «κλειδωμένα», ενώ οι νέες συμβάσεις αποτελούν τον βασικό μηχανισμό μέσω του οποίου περνούν οι μεταβολές του κόστους στην αγορά.

Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα που διαμορφώνεται στους λογαριασμούς δεν είναι ενιαία για όλους τους καταναλωτές, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος του συμβολαίου και τον χρόνο σύναψής του. Όσοι παραμένουν σε παλαιότερα συμβόλαια διατηρούν τους όρους που είχαν συμφωνήσει, ενώ οι νέοι πελάτες ή όσοι αλλάζουν πρόγραμμα εκτίθενται περισσότερο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Σε αυτό το περιβάλλον, η σύγκριση τιμολογίων και η επιλογή προϊόντος αποκτούν αυξημένη σημασία, καθώς η διαφοροποίηση μεταξύ των προσφορών των προμηθευτών μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά το τελικό κόστος για τον καταναλωτή.