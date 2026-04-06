Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Άκαρπος ο διαγωνισμός του Υπερταμείου για το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Άκαρπος ο διαγωνισμός του Υπερταμείου για το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής
Εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο Φυλής.

Εξέπνευσε η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση με σύμβαση παραχώρησης Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής, δίχως την κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με το Υπερταμείο.

«Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής» υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μητσοτάκης: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027

Fuel Pass: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Η επιδότηση έως 60 ευρώ και η διαδικασία βήμα-βήμα

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου - Έως την Μ.Τετάρτη το δώρο Πάσχα

tags:
Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ)
Διαγωνισμός
