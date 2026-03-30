Βαρύ πρόστιμο 6,2 εκατ. ευρώ από την ΕΚΤ στη BofA Securities Europe

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 6,2 εκατ. ευρώ επέβαλε στη BofA Securities Europe η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μετά από διαπίστωση λανθασμένου υπολογισμού των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (risk-weighted assets – RWA) που σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, κατά την περίοδο 2022–2024 και για έξι διαδοχικές περιόδους αναφοράς, η τράπεζα δήλωνε χαμηλότερα επίπεδα RWA για τον κίνδυνο αγοράς από τα πραγματικά. Το σφάλμα προέκυψε επειδή συμπεριλήφθηκαν θέσεις σε options κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο εσωτερικών μοντέλων, παρότι αυτά δεν καλύπτονταν από τη σχετική εποπτική άδεια.

Τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού αποτελούν βασικό δείκτη του συνολικού κινδύνου που φέρει μια τράπεζα και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών της απαιτήσεων. Η υποεκτίμησή τους συνεπάγεται ότι η τράπεζα εμφανίζει λανθασμένα υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια, καθώς προκύπτει αυξημένος δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) -ένας κρίσιμος δείκτης που αποτυπώνει την ικανότητα απορρόφησης ζημιών.

Η ΕΚΤ κατέταξε την παράβαση στην κατηγορία «σοβαρή», βάσει της μεθοδολογίας της για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, η οποία περιλαμβάνει πέντε επίπεδα βαρύτητας: από «ήσσονος σημασίας» έως «εξαιρετικά σοβαρή».

Τέλος, η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση της ΕΚΤ ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.