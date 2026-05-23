O Κιούμπαν ξεφορτώθηκε τα περισσότερα bitcoin του - «Δεν είναι ασφαλές καταφύγιο»

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής εκφράζει την απογοήτευσή του για τα crypto ενώ χαρακτηρίζει «σκουπίδια» τα memecoins.

Την αποτυχία του bitcoin να συμβαδίσει με τον χρυσό κατά τη διάρκεια της γεωπολιτικής έντασης που σημειώνεται τον τελευταίο χρόνο, όπου πολλοί επενδυτές περίμεναν ότι το ψηφιακό asset θα αποδείξει την αξία του ως αξιόπιστο αντιστάθμισμα έναντι της οικονομικής αναταραχής, τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μαρκ Κιούμπαν, δισεκατομμυριούχος επενδυτής και εκ των ιδιοκτητών των Dallas Mavericks.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως έχει πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος των bitcoin που κατείχε.

«Όταν άρχισα να αγοράζω bitcoin, και έχω πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος του, ήταν επειδή ξέσπασε όλο αυτό το χάος με τον πόλεμο στο Ιράν και το bitcoin θεωρούνταν η καλύτερη εναλλακτική έναντι στα flat νομίσματα ενώ πάντα πίστευα ότι ήταν μια καλύτερη εκδοχή του χρυσού από τον ίδιο τον χρυσό. Οταν όμως ο χρυσός εκτοξεύτηκε και έφτασε τα 5.000 δολάρια, το bitcoin έπεσε. Και κάθε φορά που το δολάριο έπεφτε, το bitcoin θα έπρεπε να ανεβαίνει... και απλά δεν το έκανε αυτό. Δεν είναι το καταφύγιο που περίμενα να είναι, και αυτό ήταν πραγματικά απογοητευτικό» τόνισε.

Κατά τη διάρκεια ενός στιγμιότυπου, το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό κομμάτι της συνέντευξης που έδωσε στο Front Office Sports, αλλά δημοσιεύτηκε στο X, ο Κιούμπαν εξέφρασε την ευρύτερη απογοήτευσή του για τα κρυπτονομίσματα γενικά. «Δεν ξέρω αν έχουν "πεθάνει", αλλά είναι απογοητευτικά επειδή δεν έχουν δημιουργήσει ένα app για να μπορεί να το χρησιμοποιεί μία γιαγιά» πρόσθεσε.

Mark Cuban on crypto: "Bitcoin has lost the plot. I always thought it was a better version of gold than gold. Well, gold just blew up, Bitcoin dropped. Not the hedge I expected it to be."



says he sold most of his BTC. as for memecoins? "garbage."https://t.co/EgH1rd5GGJ pic.twitter.com/oYRMye3DEg — Daniel Roberts (@readDanwrite) May 21, 2026

Ο Κιούμπαν έχει μακρά ιστορία στο να υποτιμά το bitcoin ως περιουσιακό στοιχείο. Το 2019, όταν αυτό διαπραγματευόταν κάτω από τα 10.000 δολάρια, δήλωσε στο CNBC ότι θα «προτιμούσε μπανάνες παρά bitcoin» επειδή το πρώτο προσέφερε πιο πρακτική χρήση. Το 2014, ο Κούμπαν δήλωσε στην USA Today ότι το bitcoin «δεν έχει καμία πιθανότητα» ως μακροπρόθεσμο ψηφιακό νόμισμα, και ένα διαγραμμένο tweet από το 2013 δείχνει ότι η αρνητική του γνώμη για το bitcoin σε σχέση με την αξία του χρυσού δεν είναι κάτι καινούργιο.

Ο Κούμπαν πρόσθεσε ότι ήταν λιγότερο απογοητευμένος από το Ethereum, αν και αποκάλεσε τα memecoins «σκουπίδια».

Η υπόσχεση του Bitcoin να γίνει ο «ψηφιακός χρυσός» χάνει τη λάμψη της

Ο Κιούμπαν δεν είναι η μόνη φωνή που έχει επισημάνει την υποαπόδοση του bitcoin έναντι του χρυσού κατά τη διάρκεια των γεωπολιτικών αναταραχών του περασμένου έτους, και κατά τη διάρκεια των αυξημένων εντάσεων ΗΠΑ-Ευρώπης για τη Γροιλανδία, το bitcoin υποχώρησε περίπου 10% σε μία μόνο εβδομάδα, ενώ ο χρυσός αυξήθηκε περίπου 5%.

Ωστόσο, το bitcoin έχει αντέξει πολύ καλύτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, και είναι πιθανό οι αμφιβολίες για την αφήγηση του bitcoin για τον «ψηφιακό χρυσό» να είναι υπερβολικές.

Ωστόσο, με το bitcoin να πωλείται αυτή τη στιγμή πολύ κάτω από τα 80.000 δολάρια, το κρυπτονόμισμα απέχει ακόμη πολύ από το ιστορικό υψηλό των 126.198,07 δολαρίων, το οποίο είχε φτάσει τον περασμένο Οκτώβριο.