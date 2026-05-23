Δέκα οι νεκροί σε λύκειο στην ανατολική Ουκρανία που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 11 ύστερα από πλήγμα με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά λυκείου σε περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

«Οι διασώστες πέρασαν τη νύχτα ερευνώντας στα χαλάσματα στο Σταρομπίλσκ», την πόλη όπου σημειώθηκε το πλήγμα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Λεονίντ Πασέτσνικ. «Δυστυχώς, οι ελπίδες διαψεύσθηκαν και ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε σε 10», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

