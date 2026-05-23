Στην Ινδία ο Ρούμπιο για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μόντι

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έφτασε σήμερα το πρωί στην Ινδία, όπου αναμένεται να συναντηθεί ιδίως με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, μερικές ημέρες μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Ο κ. Ρούμπιο, που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ινδία, έφτασε στην Καλκούτα, πρώτο σταθμό του ταξιδιού του. Αναμένεται να περιηγηθεί σε τοποθεσίες που συνδέονται με την καθολική μοναχή μητέρα Τερέζα, προτού μεταβεί αεροπορικώς στο Νέο Δελχί για να συναντηθεί με τον κ. Μόντι αργότερα μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το ταξίδι του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας καταγράφεται μια εβδομάδα μετά την επίσημη επίσκεψη, στην οποία η Ουάσιγκτον έβαλε θετικό πρόσημο, του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Ινδία--η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον πλανήτη--έχουν ιστορικά μάλλον δύσκολες σχέσεις με το Πεκίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ