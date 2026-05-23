Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε να περιορίσει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε να περιορίσει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης
Τζόρτζια Μελόνι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε, τελικά, να περιορίσει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης. Ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η μείωση των κρατικών φόρων στα καύσιμα επρόκειτο να παραταθεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες, η κυβέρνηση της Ρώμης αργά χθες βράδυ αποφάσισε μερική αλλαγή του μέτρου.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε, τελικά, να περιορίσει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης. Ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η μείωση των κρατικών φόρων στα καύσιμα επρόκειτο να παραταθεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες, η κυβέρνηση της Ρώμης αργά χθες βράδυ αποφάσισε μερική αλλαγή του μέτρου.

Κάτι που σημαίνει ότι η μείωση των φόρων στην βενζίνη παραμένει στα 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, ενώ εκείνη που αφορά το πετρέλαιο κίνησης, από τα 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο που ίσχυε έως τώρα περιορίζεται στα 10 λεπτά του ευρώ. Οι φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς θα αγγίξουν, συνολικά, τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ολυμπιακός - Ρεάλ: Πόσα χρήματα διεκδικούν στον τελικό της Ευρωλίγκας

Σενάριο επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο εξετάζει η κυβέρνηση - «Ζυγίζει» το δημοσιονομικό κόστος

Forbes: Οι 10+1 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του 2026

tags:
Τζόρτζια Μελόνι
Καύσιμα
Φόροι
Φόρτωση BOLM...
reader insider