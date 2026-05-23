Πηγές Yπ. Δικαιοσύνης για επιστολή Κοβέσι: «Δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνουν πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης μετά το μπαράζ επιστολών της Λάουρα Κοβέσι.

Στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης με αφορμή την επιστολή που απέστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία διαμαρτυρήθηκε για την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης περί επιτάχυνσης εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, υπενθυμίζουν τα όσα αναφέρει η ίδια στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών (23 Απριλίου 2026).

Ειδικότερα, υπενθυμίζουν ότι η κυρία Κόβει είχε αναφέρει:

«Χθες (σ.σ. 22/4/26), είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει» δήλωνε χαρακτηριστικά η Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Λάουρα Κοβέσι μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στις 23 Απριλίου 2026.

Αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Λάουρα Κοβέσι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις 23 Απριλίου 2026, αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ