Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στην Κύπρο

Τα πάντα είναι έτοιμα για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στην Κύπρο και ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία, έκανε έκκληση προς όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, ασκώντας υπεύθυνα το εκλογικό τους δικαίωμα και επιλέγοντας τους εκπροσώπους τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία.

Στις βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφιοι/ες, εκ των οποίων 743 κατέρχονται υποψήφιοι/ες με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 9 είναι μεμονωμένοι/ες υποψήφιοι/ες και αναμένεται να εκλεγούν 56 από τα 80 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το 70.3% των υποψηφίων αφορά άνδρες και το 29.7% γυναίκες.

569.182 είναι συνολικά οι ψηφοφόροι και οι εκλογές θα διεξαχθούν σε 1217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και σε 13 στο εξωτερικό, στην Αθήνα σε 5, στην Θεσσαλονίκη σε 3, στο Λονδίνο σε 4 και σε 1 στις Βρυξέλλες.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7.00 το πρωί της Κυριακής, 24 Μαΐου και θα λήξει κανονικά στις 6.00 το απόγευμα με ενδιάμεσο διάλειμμα μιας ώρας το μεσημέρι, από τις 12.00 μέχρι τη 13.00.



Τα βασικά κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές είναι ο ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός Συναγερμός), το ΑΚΕΛ , το ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο), το ΔΗΚΟ (Δημοκρατικό Κόμμα), το ΑΛΜΑ, η Άμεση Δημοκρατία του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, το Volt Κύπρου, το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ (Δημοκρατική Παράταξη) και οι Οικολόγοι (Κίνημα Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών.



ΔΗΣΥ

Πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα της Κύπρου έστειλε με το τελικό προεκλογικό της μήνυμα η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου λέγοντας ότι «θέλουμε μια Βουλή με τους καλύτερους εκπροσώπους και τους πιο αξιόλογους ανθρώπους για να έχουμε μια χώρα ασφαλή και μια οικονομία που να μπορεί να στηρίζει τον κάθε άνθρωπο». Επισήμανε ότι παρά τις πολιτικές διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν, υπάρχει ένας κοινός στόχος που ενώνει την κοινωνία και που είναι «μια ασφαλής χώρα και μια σταθερή οικονομία που να μπορεί να στηρίζει ουσιαστικά κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη».

Απευθυνόμενη στους πολίτες που αντιμετωπίζουν τα κόμματα με επιφύλαξη, είπε ότι κατανοεί τις αγωνίες, την απογοήτευση και την κούραση που αισθάνονται και πρόσθεσε πως σέβεται απόλυτα το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη δεν δίνεται εύκολα. Ωστόσο σημείωσε ότι το διακύβευμα της επόμενης ημέρας είναι καθοριστικό, καθώς η νέα Βουλή θα κληθεί να λάβει αποφάσεις μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές και πολιτικό περιβάλλον. Όπως ανέφερε, η χώρα χρειάζεται μια Βουλή που να την προστατεύει, να ελέγχει πολιτικές, να προωθεί μεταρρυθμίσεις και να δίνει ουσιαστικές λύσεις στα πιεστικά προβλήματα των πολιτών. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους νέους, στις οικογένειες και σε κάθε πολίτη που δικαιούται να ατενίζει την επόμενη μέρα με περισσότερη αισιοδοξία και ελπίδα, η Αννίτα Δημητρίου έκλεισε το μήνυμά της καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις εκλογές της Κυριακής, ώστε, όπως ανέφερε, «τη Δευτέρα να πάμε όλοι μαζί υπεύθυνα μπροστά».



ΑΚΕΛ

Το μήνυμα του για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής με την ολοκλήρωση της προεκλογικής περιόδου, έστειλε στους Κύπριους ψηφοφόρους ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ζητώντας την στήριξή τους για να συνεχίσει το κόμμα να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους στη Βουλή.

«Στο ΑΚΕΛ μάθαμε να σας κοιτάμε στα μάτια. Έτσι και σήμερα, που κλείνει ο προεκλογικός κύκλος, σας κοιτάμε στα μάτια και σας ζητούμε να μας στηρίξετε με την ψήφο σας. Χρειαζόμαστε την στήριξή σας γιατί μόνο με αυτή θα μπορούμε να υπερασπιστούμε στη Βουλή τα δικαιώματα και τις ανάγκες σας», αναφέρει και προσθέτει: «Για να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην αυθαιρεσία των μεγάλων συμφερόντων και κατεστημένων, ενάντια στις ανισότητες».



ΔΗΚΟ

Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε όσα πετύχαμε και να χτίσουμε ακόμη περισσότερα, αναφέρει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, στην τελική προεκλογική του δήλωση, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής. «Η Κύπρος μπορεί και δικαιούται περισσότερα. Περισσότερη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μας, περισσότερη ασφάλεια για τις οικογένειές μας, περισσότερη φροντίδα για την κοινωνία μας», σημειώνει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

«Τα τελευταία χρόνια, ο λαός μας απέδειξε ότι όταν υπάρχει σταθερότητα, τόλμη και πείσμα, η Κύπρος μπορεί να πετυχαίνει θαύματα. Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε όσα πετύχαμε και να χτίσουμε ακόμη περισσότερα», προσθέτει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. «Αυτό που χρειάζεται ο λαός μας δεν είναι μιζέρια και απελπισία. Δεν είναι ισοπέδωση και εύκολα συνθήματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, όραμα και αποφασιστικότητα», αναφέρει. «Με ξεκάθαρες θέσεις το ΔΗΚΟ ήταν και θα παραμείνει μια δύναμη ευθύνης για την κοινωνία και για την Κύπρο. Η Κύπρος έχει προοπτική. Η Κύπρος έχει μέλλον. Ας το διασφαλίσουμε. Αυτή την Κυριακή ψηφίζουμε ΔΗΚΟ», καταλήγει.



ΕΛΑΜ

Το τελικό του μήνυμα πριν την κάλπη απηύθυνε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου κάνοντας λόγο για ώρα σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον της Κύπρου. Σε γραπτή του δήλωση ανέφερε ότι οι εκλογές αυτές δεν αφορούν μόνο τα πρόσωπα και τις πολιτικές ομάδες που θα αναλάβουν το νομοθετικό έργο τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά αφορούν το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της ίδιας της Κύπρου. Σημείωσε παράλληλα ότι «το ΕΛΑΜ δεν είναι ένα ακόμη πολιτικό πείραμα», αναφέροντας ότι είναι η δύναμη των ανθρώπων που αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με την παρακμή, την αδικία και την εγκατάλειψη της πατρίδας μας.



ΔΗΠΑ

Έκκληση προς τους πολίτες να ψηφίσουν υπεύθυνα την ερχόμενη Κυριακή απηύθυνε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, σημειώνοντας ότι η Κύπρος δεν μπορεί να αφεθεί «στα χέρια καιροσκόπων και ακραίων στοιχείων, ούτε σε ανθρώπους με εμμονές και ισοπεδωτικές αντιλήψεις, ούτε σε όσους δηλώνουν άγνοια και επιδιώκουν πειραματισμούς».

ΕΔΕΚ

«Αυτές οι εκλογές είναι κάτι περισσότερο από μια πολιτική αναμέτρηση. Είναι μια μάχη για το ποια Κύπρο θέλουμε» είπε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου.

Πρόσθεσε ότι η ΕΔΕΚ δεν ζητά απλώς ψήφο αλλά δύναμη για να συνεχίσει να αγωνίζεται για την Κύπρο και τον λαό της και εξέφρασε βεβαιότητα ότι η ΕΔΕΚ επιστρέφει γιατί «είναι κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου». Πρόσθεσε ότι είναι η ώρα «να σηκώσουμε ξανά τη σημαία ψηλά. Η ώρα να αποδείξουμε ότι κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την ΕΔΕΚ από το παρόν και το μέλλον της Κύπρου». Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ σε ανακοίνωσή του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, κάλεσε τον λαό να κρίνει με βάση τη σοβαρότητα και τις πολιτικές προτάσεις λέγοντας ότι η ΕΔΕΚ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των αγώνων στη νέα Βουλή.



Η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα των εκλογών, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, το μεσημέρι.

