Ειδήσεις | Διεθνή

Κίνα: Στους 90 οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κίνα: Στους 90 οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σε 82 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Σε 90 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο αυτό, στη Λιουσενγιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Σύμφωνα με το CCTV, συνεχίζει να αγνοείται η τύχη εννέα ανθρώπων.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ολυμπιακός - Ρεάλ: Πόσα χρήματα διεκδικούν στον τελικό της Ευρωλίγκας

Σενάριο επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο εξετάζει η κυβέρνηση - «Ζυγίζει» το δημοσιονομικό κόστος

Forbes: Οι 10+1 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του 2026

tags:
Κίνα
νεκροί
Φόρτωση BOLM...
reader insider