Άκαρπες οι συνομιλίες στον ΟΗΕ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

Newsroom
ΟΗΕ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διαπραγματεύσεων, οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT) δεν κατάφεραν χθες Παρασκευή να συνεννοηθούν για να προκύψει κείμενο που θεωρητικά θα επαναβεβαίωνε τους σκοπούς του αφοπλισμού και της μη διάδοσης, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της συνόδου.

«Παρ’ όλες τις προσπάθειές μας, κατανοώ ότι αυτή η σύνοδος δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε συμφωνία για το θεμελιώδες έργο της», συνόψισε ο Ντο Χουνγκ Βιέτ, ολοκληρώνοντας τη διάσκεψη για την εξέταση της συνθήκης, η οποία θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της μη διάδοσης.

Στα κράτη μέλη είχε διανεμηθεί έγγραφο τροποποιημένο επανειλημμένα ώστε να αμβλυνθεί, παρότι ο διπλωμάτης από το Βιετνάμ τόνισε ότι σκοπός του ήταν να τους «δυσαρεστήσει όλους εξίσου».

Με την κατάληξη αυτή, ειδικοί σημειώνουν ότι παρά την αποτυχία της προσπάθειας να κλειστεί συμφωνία για τρίτη συνεχόμενη φορά, η συνθήκη συνεχίζει να υπάρχει· πλην όμως διαβρώνεται η νομιμοποίησή της και η πίστη σε αυτήν, εγείροντας κίνδυνο αρκετά κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια να αρχίσουν να διερωτώνται αν η μη διάδοση είναι όντως η καλύτερη λύση για την ασφάλειά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

