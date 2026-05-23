Εκρηκτική ρήξη: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν αποκλείσει εντελώς το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αποκρύπτοντας ενημερώσεις καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνομιλεί απευθείας με την Τεχεράνη, δηλώνουν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στους New York Times.

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου στις συζητήσεις πριν από την κατάπαυση του πυρός και πληροφορήθηκε για τις εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης μέσω περιφερειακών διπλωματικών επαφών, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι κατά την προετοιμασία για την έναρξη του πολέμου κατά του ιρανικού καθεστώτος στις αρχές του έτους, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν σε στενή επαφή με τον Τραμπ και μάλιστα ηγήθηκε μιας συζήτησης στην Αίθουσα Διαχειρίσεως Επιχειρήσεων στην Ουάσινγκτον.

«O εξοστρακισμός από το πιλοτήριο στην οικονομική θέση έχει δυνητικά σημαντικές συνέπειες για το Ισραήλ», αναφέρει η εφημερίδα.

Σύμφωνα επίσης με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth ο Νετανιάχου έχει πέσει σε δυσμένια λόγω της εκτίμησης που είχε δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ πριν από την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή», σύμφωνα με την οποία το ιρανικό καθεστώς ήταν πολύ πιθανό να καταρρεύσει ως αποτέλεσμα της κοινής αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

Σύμφωνα με τους New York Times, «πολλοί στον στενό κύκλο του Τραμπ θεωρούσαν πάντα την ιδέα της αλλαγής καθεστώτος παράλογη» και δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αποκλίνουν οι προτεραιότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ειδικά μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, οδηγώντας υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου και αυξάνοντας την πίεση στον Τραμπ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.