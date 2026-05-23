Τουρκία: Κλιμακώνεται η κρίση στο κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης, CHP – Ποια τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

Μετά την απότομη αλλαγή σκηνικού στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, έπειτα από την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας που οδήγησε στην καθαίρεση του Οζγκιούρ Οζέλ και την προσωρινή ανάληψη της ηγεσίας από τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και τα σενάρια για την επόμενη ημέρα πληθαίνουν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κιλιτσντάρογλου φέρεται να προετοιμάζει νέο συνέδριο του CHP, με στόχο τη σύσταση «Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας», η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για ριζικές εκκαθαρίσεις και πειθαρχικές διαδικασίες στο εσωτερικό του κόμματος.

Στον τουρκικό Τύπο διαρρέει ότι ο πρώην πρόεδρος συσπειρώνει γύρω του ολοένα και περισσότερους βουλευτές, επιχειρώντας να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο του κόμματος.

Το CHP, ωστόσο, σε ερωτηση που απηύθηνε το ΕΡΤnews διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί άμεσης σύγκλησης έκτακτου συνεδρίου. Κομματικές πηγές διευκρινίζουν ότι η διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ουσία της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα αποσύρεται η επείγουσα ένσταση κατά της προσωρινής διαταγής που είχε απομακρύνει από τα καθήκοντά της την εκλεγμένη διοίκηση.

Υπογραμμίζουν ότι δεν μπορεί να συγκληθεί συνέδριο πριν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση, καταρρίπτοντας έτσι τον ισχυρισμό που δημοσιεύθηκε στον Τύπο ότι «ο Κιλιτσντάρογλου θα οδηγήσει γρήγορα το κόμμα σε έκτακτο συνέδριο». Το κόμμα επιμένει ότι ο Οζέλ παραμένει στη θέση του έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Ομιλία Οζέλ

Σε μία από τις πιο ηχηρές παρεμβάσεις της ομιλίας του ο Οζέλ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συμβιβασμού, ζητώντας επίσπευση των εσωκομματικών διαδικασιών, καθώς και προσφυγή σε εθνικές κάλπες.

«Δεν κάνω καμία υποχώρηση. Θέλουμε συνέδριο το συντομότερο δυνατόν, θέλουμε κάλπες. Το κόμμα του Ατατούρκ θα πάει μπροστά στην κάλπη των αντιπροσώπων και αυτός ο λαός θα πάει μπροστά στην κάλπη των εκλογών. Για αυτά τα δύο, αν χρειαστεί, είμαι έτοιμος να δώσω και τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας στη συνέχεια τους πολίτες να παραμείνουν ενεργοί στις κινητοποιήσεις, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πιο δυναμικών μορφών πίεσης.

«Αν χρειαστεί μποϊκοτάζ, αν χρειαστεί απεργία, αν χρειαστεί αντίσταση μέχρι τέλους», είπε.

Τουρκία: Κλιμακώνεται η κρίση στο κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης, CHP – Ποια τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

Κλείνοντας την ομιλία του έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP, ο Οζέλ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αφήσει την αντιπολίτευση «χωρίς ηγέτη, χωρίς κόμμα και χωρίς επιλογή».

«Μην υποτιμάτε αυτόν τον λαό. Μην λέτε ότι είναι μόνος και αδύναμος. Έρχεται η μέρα που τα πιόνια γίνονται βασιλιάδες και εκείνοι που εμπιστεύονται τη δύναμή τους βρίσκονται σε θέση ματ».

Ολοκληρώνοντας, ο Οζέλ απηύθυνε κάλεσμα ενότητας προς τους συγκεντρωμένους, λέγοντας: «Όλη μου η ελπίδα είναι σε εσάς. Θα τα καταφέρουμε. Όσοι πιστεύουν, όσοι έχουν δίκιο και όσοι αγωνίζονται, θα νικήσουν».

Το χρονικό της κρίσης

Εφετείο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2023, ανατρέποντας την εκλογή του Οζγκούρ Οζέλ και επαναφέροντας προσωρινά στην ηγεσία τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Η απόφαση ανέστειλε τον Οζέλ και το εκτελεστικό συμβούλιο από τα καθήκοντά τους, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενη παρέμβαση.

Το εφετείο ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που είχε απορρίψει καταγγελίες για παρατυπίες στο συνέδριο. Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες προήλθαν από μέλη του CHP, μεταξύ των οποίων ο πρώην δήμαρχος Αντιόχειας Λουτφού Σαβάς, ο οποίος είχε διαγραφεί για πειθαρχικά ζητήματα και στη συνέχεια προσέφυγε κατά της εκλογής Οζέλ.

Το CHP άσκησε άμεσα έφεση, η οποία απορρίφθηκε τόσο από το δικαστήριο όσο και από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, όμως η προσφυγή του Οζέλ στο Ανώτατο Δικαστήριο έγινε δεκτή. Στο μεταξύ, ο Κιλιτσντάρογλου απέλυσε τους τρεις δικηγόρους του κόμματος που είχαν υποβάλει την έφεση και, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ξεκίνησε επαφές για τη συγκρότηση νέου εκτελεστικού συμβουλίου, ενώ άλλαξε και το προφίλ του στο X σε «πρόεδρος του CHP».

Η ανατροπή θεωρείται σοβαρό πλήγμα για το CHP, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά νομικών υποθέσεων που στοχοποιούν στελέχη και αιρετούς του. Ο Οζέλ είχε καταγράψει σημαντική πολιτική δυναμική μετά τις δημοτικές εκλογές του 2024, όπου το CHP πέτυχε σημαντικές νίκες έναντι του κυβερνώντος AKP.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, θεωρούμενος βασικός αντίπαλος του Ερντογάν, παραμένει στη φυλακή εν αναμονή δίκης για κατηγορίες διαφθοράς.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το συνέδριο του CHP τον Νοέμβριο του 2023, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές δεκατριών ατόμων, στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών παρατυπιών και διαδικαστικών παραβάσεων.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα, ενώ πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι δικαστικές κινήσεις στοχεύουν στην αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης ενόψει των επόμενων εκλογών, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2028 αλλά μπορούν να προκηρυχθούν νωρίτερα.